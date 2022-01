La alcaldesa de Tomé, Ivvone Rivas, se refirió al Estado de Precaución que decretó la Onemi en conjunto con el SHOA en once regiones del país en consecuencia de la erupción del volcán submarino en la isla de Tonga, que produce un tsunami menor en las costas de Chile. En esa línea, señaló que “hemos tenido complicaciones con respecto al recogimiento del mar, no solamente en Dichato, también en Villarrica, en Coliumo o en Cocholgüe” y explicó que se realiza un trabajo de prevención en conjunto con la autoridad local. “La gente ya no está en las playas”, comunicó y, en paralelo, llamó a la población a que se mantenga en alerta ante cualquier otra indicación que llegue por parte de las canales oficiales. Asimismo, dijo que “hubo problemas con algunas embarcaciones de los pescadores, que han sido menores, pero sí hemos tenido”.