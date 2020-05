La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, realizó un polémico llamado tras enterarse del segundo caso confirmado de COVID-19 en la comuna de la Región de Valparaíso.

A través de un video difundido por sus redes sociales, la jefa comunal se mostró molesta con aquellos pobladores que no respetan la cuarentena ni las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de Salud.

Por esa razón, la autoridad instruyó a los vecinos a lanzar peñascazos a las viviendas en donde se realizan fiestas pese al toque de queda nacional.

“No voy a permitir que sigan los carretes. Ya les dije a las familias, que por favor, cuando vean carretes, les comenté ‘por favor vecinos, únanse’. Si ellos no quieren entender, habrá que agarrarlos a peñascazos”, sentenció en su cuenta de Facebook.

“Entiendan de una vez que no puede ser. Que esta alcaldesa no ha dormido por fumigar la comuna, que los funcionarios municipales no hemos dormido y ustedes no nos ven de madrugada”, agregó Osorio.

“Si ustedes quieren ser contaminados, váyanse a otra comuna. Pero por favor, les pido mascarilla, más prudencia, no entrar en locales sin mascarillas”, concluyó.

Por su parte, el intendente regional, Jorge Martínez, se refirió al hecho, aclarando que las declaraciones de la alcaldesa se tratan de una metáfora.