Luego de la salida de Louis de Grange de la presidencia del directorio de Metro, en una entrevista para Radio Bío Bío, señaló que “tengo confianza que la nueva administración y el Gobierno sigan avanzando y empujando nuevos proyectos, sobre todo en aquellas comunas con peor conectividad”, refiriéndose a la comuna de Lo Espejo.

Esto se suma a la demanda que desde hace meses la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes, ha estado sosteniendo en el marco de la Justicia Territorial, en la cual se pide mejorar la conectividad.

Al finalizar la cuenta pública de la comuna, Reyes lanzó la campaña “Metro para Lo Espejo” e invitó a los vecinos y vecinas que asistieron al evento a apoyar la iniciativa porque en palabras de la alcaldesa “no estamos lejos del centro y no somos pocos. Por lo tanto, no es justo que tengamos que tardar 2 horas en promedio en cada viaje para llegar a cualquier parte. Y eso sin contar la vuelta”. La iniciativa sumó 250 adhesiones en su lanzamiento.

A su vez, para cerrar la cuenta pública señaló “qué lindo es pensar en una estación Lo Espejo. Porque todo el tiempo que perdemos viajando son momentos valiosos en los que podríamos estar junto a nuestras familias”.

“Terminar con esta segregación es un imperativo para nosotros como gestión, por eso los invito a sumarse a esta campaña de Metro para Lo Espejo”, agregó.