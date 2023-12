Luego de votar en estas elecciones, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a las acusaciones de irregularidades que pesan sobre la exalcaldesa Cathy Barriga. “Nosotros como autoridad comunal cumplimos con nuestro deber, ya que al asumir el municipio detectamos una serie de irregularidades que debíamos poner a disposición de la justicia. Hubiera sido un incumplimiento muy grave ocultar o tapar irregularidades tan serias que ocurrieron en la comuna”, sostuvo.

También abordó los dichos de la ex jefa comunal, quien señaló durante esta jornada que existe una persecución política en su contra. “Yo creo que lo que esperan las personas de un alcalde no es que esté permanentemente criticando el pasado ni en disputas estériles, es ver a su alcalde en terreno, trabajando con los problemas de la gente (…). Los dimes y diretes en política sobran en exceso, cansan a la gente y no es mi forma de trabajar, ya que yo prefiero poner mi energía en trabajar por la comuna”, le respondió Vodanovic.