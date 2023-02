El alcalde de Rapan Nui, Pedro Edmunds, acusó falta de ayuda por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric a más de cuatro meses del incendio que afectó a la isla, afirmando que el mandatario “es un mentiroso”.

En entrevista con Bío-Bío, el jefe comunal detalló que el siniestro “consumió un poco más de 100 hectáreas del Parque Rapa Nui, que es la cantera de los moais”.

Respecto a la cantidad de moais quemados, el alcalde indicó que, principalmente, son los que “están al interior del volcán, un poco más de 120 moais se vieron afectados directamente. El fuego los perjudicó, creemos que harto”.

“Cuando digo creemos es porque todavía estamos esperando la ayuda para entender bien qué pasó y cuál es la dimensión del daño, porque eso hay que hacerlo con especialistas y equipamiento que la Isla no tiene. Entonces no se sabe la magnitud del daño y el perjuicio de este fuego”, agregó.

“El presidente es un mentiroso”

Posteriormente, el jefe comunal sostuvo que “hasta el día de hoy no hay respuesta”, manifestando que “no hay voces, no hay comunicación. No hay nada que diga que se va a hacer, cómo lo vamos a financiar, qué científicos vamos a contratar, como vamos a evaluar el daño y cómo vamos a tenderle la mano a quienes hoy día están administrando el parque por nosotros. No es el Estado, son particulares, una empresa particular indígena, pero no es por eso que el Estado tenga que dejarlo botado”.

En ese sentido, Edmunds aseguró que ya le dio la “receta” al Gobierno, desde ante de que fuera gobierno, sobre la situación de la isla: “Les hice un diagnóstico de lo que tiene y cómo resolverlo. Él se comprometió en resolverlo. Pues bien, como todos los presidentes cuando asumen el cargo, se olvidó de los compromisos. Este es lo mismo”.

“Lo digo franca y derechamente: es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a tender la mano, nos dijo que nos iba a ayudar porque le explicamos el problema que tiene la isla, pero sencillamente se quedó callado”, sentenció.