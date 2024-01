El alcalde de Quinchao, René Garcés, emplazó en duros términos a los parlamentarios que se han negado a apoyar el proyecto de reforma previsional y a los medios de comunicación por destacar estar “preocupados de destruir la imagen del Gobierno”.

¿Qué pasó?

Durante su gira por el archipiélago de Chiloé, en la Región de Los Lagos, el mandatario visitó este miércoles la comuna de Quinchao para impulsar el programa de eficiencia energética Mejor Escuela.

A la ceremonia también asistieron autoridades locales, parlamentarias y de Gobierno.

Programa #MejorEscuela: Presidente @GabrielBoric impulsa programa de mejoramiento energético en Quinchao https://t.co/9oknt8STNw — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 31, 2024

En ese contexto, el jefe comunal emitió un discurso agradeciendo la gestión del presidente y aprovechó de emplazar a parlamentarios y medios de comunicación.

“Lo voy a decir porque no me puedo quedar callado: no puedo entender que haya parlamentarios que se nieguen a que este gobierno mejore las pensiones de la gente. ¿Cómo es posible? Si la gente pensionada es derecha, de izquierda, de centro. ¿Cómo es posible que le neguemos la dignidad? ¿Cómo es posible que se nieguen?”, afirmó.

En ese sentido, Garcés aseguró que el país funciona al revés, indicando además que, como sociedad, “llevamos 10 años luchando por las pensiones, y son los mismos los que se oponen siempre. El poder económico no puede ser más importante que la necesidad de la gente. No puede ser”.

De este modo, el alcalde hizo un llamado a aquellos “que se niegan rotundamente” al proyecto, a que vean a las personas y su dignidad: “Nuestra gente en las islas que se mueren a veces por no tener los medicamentos, por no tener una pensión digna que es solamente para comer y pagar medicamentos. ¿Cómo no se puede entender?”.

Luego, el jefe comunal apuntó contra los medios de comunicación, tal como lo ha hecho en otras oportunidades el mandatario.

“Presidente, cuente con todo nuestro apoyo. Los esfuerzos que usted hace son tremendos. Lucha contra tantos gigantes, pero el pueblo es más importante y es más sabio. El pueblo tiene que seguir luchando y defendiendo la obra de este gobierno, porque este gobierno ha podido avanzar a pesar de todo”, comenzó diciendo, para después afirmar: “Y le digo a la gente de la prensa que estás atrás, que estamos más preocupados de un asesinato que mostrar las cosas que en esta escuela se hacen. Estamos más preocupados de destruir la imagen de un gobierno que avanzar en las justas necesidades de la gente”.

El alcalde finalmente invitó a lucha para avanzar, “porque este país tiene tantas cosas buenas, tanta gente que lucha cada día”.

“Ese debería ser el punto importante, eso es lo más importante hoy día. Muchas gracias, presidente. Te queremos mucho”, concluyó.