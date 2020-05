El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, está viviendo una difícil situación debido a la pandemia del COVID-19 que afecta duramente a los vecinos de su comuna.

A causa de la imposibilidad de salir a trabajar producto de la cuarentena total en la Región Metropolitana, muchos se han visto inhabilitados de conseguir dinero durante estas semana. Consecuencia de ello, el hambre y la falta de mercadería se ha hecho norma en cada hogar. “Tengo sectores donde la gente llora porque no tiene qué comer“, declaró el jefe comunal a Radio Cooperativa.

Delpin se refirió a la entrega de las cajas de alimentación que el presidente Piñera anunció el lunes 18 de mayo, las cuales deberían estar llegando en los próximos días, pero existe incertidumbre y críticas respecto al proceso de entrega y si será suficiente para alimentar a una familia, porque aún no llegan a la municipalidad.

El alcalde explicó que las personas en su comuna pensaban que las canastas llegarían a la brevedad luego que el presidente lo mencionara en su discurso, pero grande fue su desilusión cuando no fue así. “Esto va a demorar un tiempo, los 2 millones y medio de cajas no llegan de una sola vez (…) En La Granja, toda la comuna necesita cajas de mercadería, no hay un sector más necesitado que otro”, dijo.

Con respecto a la cantidad de canastas que deberían llegar a La Granja, Delpin no tiene un número exacto de cuántas les harán llegar porque son los municipios quienes deben seleccionar los sectores más precarios. No obstante, espera que sea para los casi 117 mil habitantes porque es muy difícil hacer excepciones entre unos vecinos y otros.

“Esta pandemia demuestra lo frágil de la economía chilena, donde hay mucha pobreza“, agregó.

Felipe Delpin, alcalde la comuna desde el año 2012 y ex presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, cerró diciendo que “aquí los que van a sufrir siempre serán las personas más vulnerables”.