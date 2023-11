Este domingo, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, se entregó a la justicia tras estar nueve días prófugo de la justicia.

Luego de permanecer con paradero desconocido, el jefe comunal ingresó este domingo a la cárcel de Traiguén (Región de La Araucanía) para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva que ordenó el Juzgado de Garantía de Cañete en su contra tras ser formalizado por los delitos de violación, abusos sexuales e inducción al aborto.

Según la Fiscalía, son cinco las víctimas de Reinao y dos de ellas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

Antes de ingresar al recinto penitenciario, el alcalde insistió en su inocencia y disconformidad con el dictamen.

En medio de la búsqueda, el Ministerio Público había gestionado que se dictara una alerta roja internacional para su captura. Esto luego que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que priorice y active una solicitud de orden de captura internacional en contra de Reinao.

El abogado defensor Francisco García dijo desconocer por qué su representado no se entregó a la justicia en primera instancia, y respecto a la decisión de entregarse luego de estar nueve días prófugo, indicó que el alcalde “lo pensó, reflexionó y efectivamente se dio cuenta de que no era lo correcto. También participó la familia en esa decisión”.

“¿Esto es para que las víctimas también estén tranquilas?”, se le consultó luego que Reinao ingresó a la cárcel de Traiguén. “Por supuesto, también para que estén tranquilas y para poder demostrar su inocencia en lo que viene de aquí en adelante”, contestó.

García también aseguró desconocer dónde estuvo su representado durante los días de fuga.

Querellantes acusan privilegios en detención

Los querellantes en el caso acusaron que el alcalde Juan Carlos Reinao ingresó con un trato privilegiado al penal y señalaron que la autoridad ya estaría recibiendo visitas.

“Pareciera ser que él quiere configurar una especie de atenuante de colaboración con la justicia, pero esto no es más que una farsa del alcalde, aun en ejercicio en su cargo, quien ahora pretende seguir dirigiendo la comuna de Reinao desde la cárcel”, dijo José Francisco Rodríguez, abogado de los denunciantes.

“A Reinao Marilao le tocaba presentarse derechamente en el penal, eso sí, no entrar de una manera privilegiada por una puerta lateral, sino que entrar como lo hace cualquier delincuente por la puerta principal de la cárcel”, agregó.

Incluso, Rodríguez afirmó que Reinao está aislado al interior del recinto penal: “Está en la celda aparte del resto de la población penal, gozando de visita actualmente. Esto lo sé yo porque acabo de entrar a ver un imputado que es cliente de mi estudio jurídico y en este sentido constatamos que se encontraba con sus familiares gozando de visita a menos de 12 horas de haberse entregado”.

La denunciante Tamara Medina también manifestó su malestar con el proceso judicial. “No pasa nada. Lo buscan, no lo encuentran. Manda estos audios donde dice que es inocente, pero a la vez culpa otras cosas que nada que ver, pero en realidad su defensa no se basa en ninguna prueba más que solo decirlo”, expresó.

“El tema que más me preocupa y me da miedo es esta imagen que él deja de haber escapado, de quedar en un impunidad durante nueve días, de que no lo encontraran nunca y que en realidad eso a mí me deja ver que tiene un círculo de gente que lo encubre demasiado poderoso, porque cómo es posible que haya logrado evadir a toda la justicia de un país”, añadió.

Finalmente, Medina indicó que aquí “no estamos hablando de pocas personas que lo estaban buscando, o sea era prioridad nacional y no lo encontraron. Entonces, el nivel de protección que este hombre tiene es impresionante”.