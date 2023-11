El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, anunció este jueves que se entregará a las autoridades.

El jefe comunal está prófugo de la justicia luego que el pasado viernes 4 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Cañete (Región del Biobío) decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Reinao tras ser formalizado por abuso sexual y violación en contra de cinco mujeres.

Durante la audiencia, el fiscal de Los Ángeles a cargo de la causa, Gonzalo Martínez, expuso que dos de las víctimas eran menores de edad y se encontraban en situación de vulnerabilidad al momento de las agresiones sexuales.

Además, el persecutor dijo que Reinao les habría ofrecido becas de estudio a las mujeres para cometer las agresiones. En tanto, se dio a conocer que el imputado utilizaba su cargo para concretar los delitos sexuales, ya que se probó que tres de las víctimas fueron sus subordinadas.

el jefe comunal se fugó para evitar cumplir con la medida cautelar. Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que priorice y active una solicitud de orden de captura internacional en contra del alcalde.

“Tomé la decisión de enfrentar la justicia”

Según Bío-Bío, Juan Carlos Reinao afirmó en un audio: “Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar la Justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó”.

Además, el jefe comunal aseguró que la decisión la tomó “por el bien de todos mis amigos, colegas de trabajo, de tratar de los recursos que se están invirtiendo en buscarme, se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas”.

“Por tanto, no se preocupen, yo lo voy a hacer por la verdad. La verdad tiene que aclararse y quiero que haya justicia, y se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios y eso es lo que quiero hacer”, añadió.

Respecto a su situación de clandestinidad, Reinao afirmó que no estaba en la comuna, “porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada“.

Además, dijo que su fuga “fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días, voy a hacer lo que se tiene que hacer, porque sé que esto se va a aclarar, para el bien de Chile, se va a aclarar para el bien de todos y particularmente para mi entorno y también -particularmente- para mi familia”.

En ese sentido, el jefe comunal justificó su escape diciendo que “el día de la sentencia me encontraba solo. No supe qué hacer. Me quedé en shock, pero la verdad es que todas las acusaciones que se han hecho en mi contra son falsas. Por eso encontré injusto y tomé la decisión de salir”.

“Pero ya han pasado varios días que me encuentro en reflexión y por el bien de Chile, por el bien de mis colegas de trabajo, por el bien de mis amigos y, particularmente, y especialmente por el bien de mi familia, he tomado la decisión de enfrentar la justicia“, añadió.

“Nadie está libre de las nuevas estrategias que tiene el narcotráfico”

Finalmente, Juan Carlos Reinao reiteró va a “dar la cara”: “Lo voy a hacer, con mucha energía como siempre, pero lo voy a hacer“.

“Pero también quiero pedir que los procesos sean justos, que haya justicia y, para que haya justicia, hay que considerar todas las pruebas que existen”, continuó. “Aquí no hay pruebas científicas, pero tenemos que trabajar para que en el futuro no se haga lo que se hizo conmigo, porque nadie está libre de ciertas cosas, nadie está libre de falsedades”, añadió.

Además, apuntó a temas de narcotráfico en sus acusaciones: “Nadie está libre hoy día de cuáles son las nuevas estrategias que tiene el narcotráfico. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera. El narcotráfico tiene estrategia, tiene dinero y tiene fuerza. Por el bien de Chile, nos veremos en unos días más”.