El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, solicitó al Congreso y al presidente Boric legislar para que se modifique la ley y el Estado pueda hacer uso de las viviendas pertenecientes a narcotraficantes.

Esto en el marco de la demolición de la “narco casa”, inmueble que pertenecía al clan “Los Macacos”.

En esa línea, hizo un llamado al jefe de Estado y al Parlamento “para que se modifique la ley, de modo tal que en estos casos cuando hay casa propia de narcos pueda ser rematada por el Estado y pueda obtener recursos o directamente a través del Estado entregado a los ciudadanos”.

Lee también: Rodolfo Carter, alcalde de La Florida: “Si la presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar”

Anteriormente, Carter señaló que en su comuna hay “poblaciones de origen de vivienda social”, donde los narcotraficantes “han tomado departamentos de 36 metros cuadrados, han expulsado a las personas que vivían ahí y empiezan a matar barrios completos“.

Sobre la intervención, el jefe comunal comentó que “llegaron 10 vehículos a amenazarnos anoche. Los narcos no se van a rendir fácilmente. Están todas las patentes identificadas. Nos trataron de bastardos. Pero queremos ratificar que vamos a seguir con la demolición de las otras 19 casas. No les tenemos miedo. Lo vamos a seguir haciendo. No hay punto de retorno“.

Respecto al resguardo policial en el sector donde se realizó la demolición, donde también se habrían realizado amenazas a los vecinos, Carter mencionó que “respecto de la seguridad ciudadana municipal, nosotros evidentemente vamos a ayudar por un par de días, pero no podemos dejar un punto fijo”.

“La Municipalidad de La Florida no tiene el mando sobre los Carabineros”, agregó.

Asimismo, agregó: “El Ministerio del Interior establece donde van a estar los policías, son un número limitado, no hay más”.

“Tenemos un fondo de mil millones de pesos, que fue aprobado por el Consejo Municipal de la Florida, que le permite a los vecinos concursar y poder cerrar con portones, de acuerdo a la ley, sus calles”, zanjó.