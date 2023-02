El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez, respondió a las críticas que se formularon en torno a la organización del festival comunal, principalmente por la ausencia de baños para los asistentes.

Esto, ya que la autoridad local determinó la utilización parcial del Estadio, por lo que se generaron filas para el ingreso que se extendieron por más de siete horas.

“Lo que vio la gente es lo que les gusta (…) Por ejemplo, yo cuando era niño mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa, para que le fuera bien, para tener buena suerte, había que ir al baño antes“, explicó el Velásquez al ser interpelado en una reunión del concejo municipal.

En esa línea, agregó que “incluso, también me enseñaban que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño porque eso es mala educación“.

“Pero es un recinto público, no ponga excusas absurdas“, cuestionó de vuelta la concejala Norma Leiva. “¿Cómo va a ser mala educación pedir el baño? Primera vez que escucho eso” agregó el concejal Ignacio Pozo.

“A mí me enseñaron así, cuando uno va de visita no pide el baño. Yo le estoy contando desde mi experiencia, yo no utilicé ningún baño ni caseta, yo me aguanté”, insistió el alcalde.

Finalmente, la concejala Paz Fuica le planteó: “espero que no tenga problemas a la vejiga y a la próstata, porque esa es una recomendación muy poco saludable“.