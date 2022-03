“Fue una buena reunión, una linda reunión con el presidente“, sostuvo esta tarde el presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras la instancia bilateral con el nuevo presidente en ejercicio, Gabriel Boric. “Pudimos repasar todas las cosas que nos preocupan a argentinos y chilenos”, agregó Fernández, quien asistió al cambio de mando junto a una comitiva que incluyó a cuatro ministros, legisladores y un gobernador.

Según informó el medio Infobae, previo a la reunión, la relación estratégica con el presidente trasantino se vio reflejada en el pedido especial Boric hizo a Fernández, para que ambos fueran los únicos oradores en el brindis que se hizo en el contexto del almuerzo en la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Consultado por algún consejo que pudiera entregarle al nueo presidente, Gabriel Boric, su par argentino sostuvo: “No, no, no, yo no tengo nada que aconsejar a nadie, lo que sí estoy es siempre dispuesto a ayudarlo y atento a lo que él también pueda ayudarme, él es un hombre muy inteligente“.

En cuanto a su percepción sobre las relaciones bilaterales, señaló que “estoy muy entusiasmado por lo que escuché del presidente, yo celebro que Chile mire a Latinoamérica y el presidente me ha dicho que esa es su prioridad, y eso lo celebro mucho, porque es algo que en el resto del continente desde hace mucho venimos hablando”.

A través de su twitter personal, Fernández consignó que “la llegada de Gabriel Boric es una esperanza para el pueblo de chileno y una expectativa para toda América Latina“, añadiendo que “tenemos una mirada común sobre los desafíos de nuestra región, lo que augura un auspicioso futuro para la relación entre Argentina y Chile”.

Mencionando en detalle la reunión bilateral que mantuvo con el nuevo presidente en ejercicio, el líder argentino sostuvo que “hablamos de todas las oportunidades que tenemos Argentina y Chile para mejorar nuestro vínculo político, cultural, económico, hablamos de la necesidad de favorecer los pasos cordilleranos para que Argentina pueda acceder más fácilmente al Pacífico, hablamos del desarrollo turístico conjunto de la Patagonia, hablamos de muchas cosas que yo creo que con Gabriel Boric vamos a poder lograr”.

Consultado por su discurso, cuando tomó la palabra en el brindis, indicó que “dije que realmente venimos de un tiempo muy difícil, que es el tiempo de la pandemia, que todos vivimos con dolor y amargura tanta enfermedad y tanta muerte, y que era un tiempo de reflexión de todos, para que podamos construir un mundo más justo e igualitario en uno de los continentes más desiguales del mundo; debemos trabajar para atacar esa desigualdad y con Gabriel es mucho más fácil“.