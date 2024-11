“Ahora dilo sin llorar”: Tenso cruce en redes entre Kast y Jackson marca discusión por denuncia contra Presidente Boric

El líder del Partido Republicano protagonizó un tenso cruce con el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras conocerse la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, la cual ha generado amplias críticas y cuestionamientos.

La denuncia contra el Presidente Gabriel Boric se ha convertido en el epicentro de un intenso debate en redes sociales, protagonizado por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y el exministro Giorgio Jackson.

Kast fue uno de los primeros en reaccionar públicamente tras conocerse la denuncia, exigiendo explicaciones inmediatas al Gobierno a través de sus redes sociales.

Su postura inicial generó una rápida respuesta de Jackson, quien lo emplazó a “reconocer su error y pedir disculpas” luego de que se revelara que Boric sería, según su defensa, la víctima en este caso de acoso.

La interacción subió de tono cuando Kast respondió horas después con un escueto comentario irónico: “Yo te aviso”, acompañado de emojis. Jackson no tardó en replicar, criticando el estilo de comunicación del líder republicano: “Tras casi 6 horas… ¿Responder así? Señal de que está preocupado en serio. No me esperaba mucho, la verdad. Es conocido por su orgullo y por querer hablarle a su base radicalizada“.

La tensión escaló nuevamente esta mañana, cuando Kast contestó con otra frase cargada de sarcasmo: “Ahora dilo sin llorar”, replicando un tono popularizado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Horas más tarde, en conversación con Radio Duna, también se refirió a la acusación y destacó que no fueron parte del inicio de la denuncia contra el mandatario ni dieron señales de estar detrás de esta, subrayando que no tienen “tanta creatividad”. “Pensar que nosotros (los republicanos) hicimos una planificación estratégica contra el Presidente es absurdo”, señaló.