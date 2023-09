Este miércoles, la Agrupación de Plataformas de Juegos Online se refirió a la orden de la Corte Suprema de bloquear los sitios de las casas de apuestas deportivas online. “Muestra un errático criterio de la Tercera Sala”, señalaron.

El máximo tribunal acogió un recurso de protección de la Polla Chilena de Beneficencia y estableció que estos sitios web “realizan actividades de juego de azar dentro de las fronteras de Chile, sin autorización legal o de alguna autoridad fiscal nacional, por lo que son ilegales de acuerdo con la normativa nacional”.

¿Qué dijo la Agrupación de Plataformas de Juegos Online?

En un comunicado, la organización lamentó el “drástico y repentino cambio de criterio” de la Tercera Sala del Máximo Tribunal, alegando que en agosto del 2022 ya había determinado que un recurso de protección “no resulta ser la vía idónea al efecto”, ya que es una acción excepcional constitucional.

“No compartimos ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este último fallo, en materia constitucional, penal ni civil”, agregaron, junto con mencionar diversos artículos que, a su juicio, fueron mal considerados o asimilados por la corte.

También afirmaron que hay varias resoluciones pendientes en tribunales, las que pueden o no conducir con el “nuevo criterio” manifestado por el tribunal. Además, afirmaron que las políticas públicas deben ser definidas por el Ejecutivo junto al Congreso, y no en sede judicial, y que “este fallo no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde el inicio”.

“En el contexto internacional, no existen registros de que en los países OCDE haya existido una sentencia similar. Los ordenamientos jurídicos de dichos países parecen comprender que el intento de contener el avance tecnológico a través de fallos judiciales es completamente inconducente. Por lo mismo, la discusión ha estado siempre radicada en la sede legislativa“, añadieron.

Revisa el comunicado completo