Superintendencia de Pensiones inicia procesos sancionatorios contra las siete AFP por pérdidas de valor en los fondos D y E

La Superintendencia de Pensiones (SP) anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP) del sistema, con el objetivo de determinar su eventual responsabilidad en las pérdidas que han afectado principalmente a los fondos D y E.

La decisión fue adoptada luego de que el organismo concluyera las acciones de fiscalización relacionadas con la disminución del valor de estos fondos, que corresponden a las alternativas de inversión de menor riesgo del sistema previsional.

Según explicó la Superintendencia a través de un comunicado, los procedimientos buscan establecer si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia al adoptar las decisiones de inversión que derivaron en las pérdidas investigadas.

En particular, el organismo evaluará posibles infracciones al artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, que establece que las AFP deben realizar todas las gestiones necesarias para resguardar una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones, atendiendo exclusivamente al interés de los fondos que administran.

La investigación también considera el eventual incumplimiento de la Norma de Carácter General (NCG) N° 340, del 18 de julio de 2025, que regula los deberes fiduciarios de las administradoras.

Esta normativa establece obligaciones relacionadas con el resguardo de los ahorros previsionales, la prevención de conflictos de interés y el cumplimiento de estándares de diligencia en la gestión de los recursos pertenecientes a los afiliados.

Con el inicio de estos procedimientos, la Superintendencia buscará determinar si las decisiones de inversión de las siete AFP vulneraron las obligaciones establecidas en la regulación vigente.