Briones arremete contra las AFP tras pérdidas de Fondo E: “Los únicos que dicen que está todo regio son ellos”

Siguen surgiendo nuevas repercusiones luego de que se revelara que las inversiones de las AFP en derivados ligados a las tasas de interés de Estados Unidos registraron una valoración negativa por US$7.700 millones a septiembre, según cifras de la Superintendencia de Pensiones.

Dicho episodio coincide con una caída acumulada del 10,4% del Fondo E entre enero y septiembre de 2026, el más conservador del sistema.

En este contexto, el exministro de Hacienda Ignacio Briones abordó la respuesta que han tenido las administradoras de fondos previsionales frente a la situación.

En diálogo con Radio 13C, Briones puntualizó que “lo que pasa es que perder con plata de uno, no hay ningún problema. O sea, uno puede ir al casino con su plata y perfecto, viva la libertad“.

“Y los empresarios que más admiramos toman ene riesgo. Y cuando les va bien, les va súper bien; y cuando les va mal, lo pierden todo. Eso es la esencia del espíritu emprendedor. Pero con la plata de uno“, acotó.

Del mismo modo, subrayó que “el encaje es una forma de alinear los incentivos de las AFP con las carteras de inversión de los afiliados que ellos administran. Pero no deja de ser cierto en este caso, y yo creo que no hay nadie en el mercado que no lo subraye —salvo probablemente las AFP o la Asociación de AFP— que esto fue una gestión imprudente“.

“Lo dicen todos: lo dice el Gobierno, lo dice el regulador, lo dice el mercado. Parece que los únicos que dicen que está todo regio son ellos (las AFP). Y eso es parte del problema. Porque a mí me parece que lo obvio cuando uno comete errores, es poner la cara, asumir responsabilidades, que acá haya responsables. Y dar una señal de legitimidad respecto de una industria fundamental para Chile”, añadió.