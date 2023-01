A las 8:00 horas fueron publicados los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), instrumento que reemplaza a la Prueba de Transición (PTU) para el proceso de Admisión 2023 con el fin de ingresar a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y privadas adscritas.

El examen consideró preguntas más cercanas a la experiencia de los estudiantes y reemplazó la medición de solo conocimientos por la evaluación de competencias. En concreto, las pruebas responden a un nuevo enfoque, donde se evalúa tanto el “saber” como el “saber hacer”.

Los estudiantes pueden conocer sus resultados a través de Acceso Mineduc o mediante el sitio web oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile.

#Admisión2023 📝 ¡Llegó el momento! Desde las 8 am podrás revisar tus resultados de la PAES y no olvides que el período de postulación comienza hoy a las 9 am y termina el viernes 6 de enero a las 13 horas. No te quedes fuera 🚀 pic.twitter.com/xS2mBb8DLI

— Ministerio de Educación (@Mineduc) January 3, 2023