En diciembre de 2022, el psiquiatra y exsubdirector del Servicio Médico Legal (SML), Ricardo Yévenes, fue acusado por el delito de femicidio, luego de ser el principal sospechoso de la muerte de la matrona Fabiola Vargas, ocurrido en el valle de Azapa, Arica.

Yévenes fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras un presunto ataque contra Vargas, su pareja, quien falleció después de permanecer dos días en riesgo vital.

Tribunal permite cambio de domicilio a Yévenes

En febrero de 2024, el Juzgado de Garantía de Arica decidió cambiar la prisión preventiva de Yévenes por arresto domiciliario total, arraigo nacional y local, tras haber determinado que informes del médico legal de autopsia, como el informe pericial maxilofacial e histológico, “debilitan las presunciones de participación del imputado en el delito de femicidio por el que se formalizó”. Ahora, este lunes el Tribunal de Garantía de Arica decidió realizar otra modificación a la medida cautelar de Yévenes.

Luego de la audiencia realizada el pasado 18 de marzo, el Tribunal determinó que siguiera con arresto domiciliario, pero otorgándole el beneficio de cumplir esta medida en otra ciudad: Santiago.

De acuerdo a la defensa, el argumento de ese cambio se debió a que se “estaba vulnerando la seguridad individual” del acusado tras recibir amenazas de muerte y una serie de manifestaciones fuera de su casa.

De esta forma, Ricardo Yévenes continúa con arresto domiciliario, pero en la Región Metropolitana.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que patrocina a la familia de Fabiola en la causa, rechazó durante la audiencia el cambio de dirección para cumplir el arresto domiciliario fuera de Arica, “entendiendo que el delito se cometió en esa ciudad y que el juzgado competente es el local, además de poder ser monitoreado de manera más oportuna y expedita”.

De acuerdo a SernamEG, el juez no estuvo de acuerdo con aquellos argumentos, pues su postura fue que “debía velar por la seguridad del imputado”.

Otros antecedentes

Según la denuncia en Fiscalía, habría existido episodios de violencia entre Yévenes y Vargas que no fueron denunciados con anterioridad. Durante la formalización del imputado, realizada el 24 de diciembre de 2022, el fiscal Manuel González informó agresiones contra la mujer en diversas ocasiones, causándole múltiples contusiones graves, atribuibles a su autoría.

Manifestaciones fuera de la casa de Yévenes

De acuerdo a Arica al Día diferentes mujeres se reunieron fuera de la casa de Yévenes durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exigir justicia por Fabiola y crear una animita en su honor. Incluso, algunas de ellas entregaron sus testimonios.

Ivonne Sánchez, vecina del sector, contó que ya no se sienten seguras con un “psicópata como él” y aseguró que “prácticamente ella salió muerta de esta casa, por eso hacemos esta animita. Todas las noches nos manifestamos por la impunidad y porque como vecinas tenemos miedo, siempre ha habido problemas con él porque constantemente hay fiestas, drogas y de todo, el tipo es agresivo y la convivencia no es buena. Hoy conmemoramos a Fabiola y a tantas mujeres que han caído en manos de femicidas como Yévenes, mujeres que no tuvieron ayuda, apoyo para salir del círculo de violencia. Hoy alzamos la voz por todas las que no están”

Otras personas de afuera del sector también acompañaron a las vecinas en su manifestación. Laura Zegarra es una de ellas: “Para nosotras es importante manifestarnos ante Ricardo, asesino de la compañera Fabiola, que no quede impune y cumpla en la cárcel como corresponde y no en la comodidad de su casa”.

Por otro lado, Claudio Toro también se unió a la causa debido a su preocupación: “Tengo tres hijas, también a mi pareja, y no quisiera que pasaran por esto. No es la primera vez que el doctor se aprovecha de la asimetría con una paciente, hay un historial de golpes hacia atrás. Mientras no se haga justicia vamos a estar acá, hasta que este hombre pague por lo que hizo y le den cárcel, vamos a estar apoyando a las mujeres”.