Este jueves 23 de septiembre se cumplen cuatro años desde que fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Tras un intenso debate en el Congreso Nacional y luego de pasar por el Tribunal Constitucional (TC), la ex presidenta Michelle Bachelet, junto a la ex ministra de Salud Carmen Castillo y otras autoridades de gobierno, promulgó el 14 de septiembre de aquel año la normativa que causó gran controversia tanto en la opinión pública como en personeros políticos de distintos partidos. Nueve días después se transformó en Ley de la República.

¿Cuáles son las tres causales?

Causal 1 : La mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Esta causal puede constituirse a lo largo de toda la gestación, por lo que no contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo si la mujer así lo desea.

: La mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Esta causal puede constituirse a lo largo de toda la gestación, por lo que no contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo si la mujer así lo desea. Causal 2 : El embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Dado que en esta causal la confirmación diagnóstica puede darse a lo largo de todo el embarazo, no contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo, si la mujer así lo desea.

: El embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Dado que en esta causal la confirmación diagnóstica puede darse a lo largo de todo el embarazo, no contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo, si la mujer así lo desea. Causal 3: Si el embarazo es resultado de una violación, la interrupción podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña de menos de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación.

Leer también: Ipsos: 41% de las y los chilenos piensa que debería aprobarse el aborto libre

El primer caso

El primer procedimiento se realizó el 5 de octubre de 2017 en el Hospital San José. Una niña de 12 años fue trasladada desde el archipiélago de Chiloé, en la región de Los Lagos, para que se le realizara un aborto por la tercera causal de violación.

“Al principio no quería que la viera un hombre. Yo le expliqué que no la iba a examinar, sino que solamente le iba a mirar la guatita. Se veía asustada ella. Por eso no quería mostrarle las imágenes de la ecografía o hacerle escuchar los latidos. No quería victimizarla”, relató el médico que la asistió, Gonzalo Rubio, a Revista Sábado en 2018.

Luego de un breve chequeo y la administración de medicamentos -entre ellos, la inyección a las 16:00 horas del sedante midazolam para que la niña no pudiese recordar el ingreso al pabellón donde iba a ser intervenida– el equipo médico hizo el aborto pasadas las 17:00 horas.

Cerca de cinco minutos tardó el procedimiento que tuvo la coordinación entre el cuerpo del hospital y la Fiscalía, con el fin de esclarecer el ADN y verificar la identidad del hombre que violó a la menor de 12 años.

Finalmente, la niña despertó en la sala de recuperación acompañada de su mamá, diciendo que tenía sueño y preguntando por su peluche de Winnie The Pooh, que la había acompañado en todo momento.

Cifras

Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (Minsal), desde que fue publicada la Ley de Aborto en Tres Causales en Chile hasta el 15 de julio de 2021, se han realizado 2.556 interrupciones voluntarias de embarazos.

Las cifras, que están disponibles en el reporte IVE de la autoridad sanitaria, señalan que 2019 ha sido el año con mayor cantidad de abortos, con 818 en total. La segunda causal de inviabilidad fetal fue la que presentó mayor cantidad de procedimientos (414) desde que se tiene registro por la normativa.

Bajo ese punto, el Minsal aclara que “no se cuenta con información de 2017” y añade que “el sistema de información IVE empezó oficialmente y de forma estandarizada en 2018 a través de la tributación en formulario de papel, luego, desde enero 2019 se tributan los casos a través de plataforma en línea”.

Además, explica que “la información 2021 de casos acumulados se actualiza cada tres meses, siempre que los datos estén disponibles”.

Respecto a las cifras anuales, el ministerio revela que entre 2018 y julio de 2021 se han realizado los siguientes procedimientos:

2018 : 732.

: 732. 2019 : 818.

: 818. 2020 : 658.

: 658. 2021: 348.

Casos por causal

De forma particular, la autoridad sanitaria también detalla que los abortos por tres causales realizados son los siguientes, respecto a cada una de las indicaciones:

2018 :

Causal 1 : 262.

: 262. Causal 2 : 346.

: 346. Causal 3: 124.

2019 :

Causal 1 : 267.

: 267. Causal 2 : 414.

: 414. Causal 3: 137.

2020 :

Causal 1 : 160.

: 160. Causal 2 : 344.

: 344. Causal 3: 154.

2021, hasta el 15 de julio :

Causal 1 : 108.

: 108. Causal 2 : 192.

: 192. Causal 3: 48.

Casos por región

Hasta la fecha, la región Metropolitana es la zona donde mayor cantidad de abortos por tres causales se han realizado desde que fue publicada la ley, con un total de 976; seguida muy por debajo de Valparaíso con 319; y Biobío con 198.

En tanto, las regiones con menor cantidad de registro son Magallanes y la Antártica Chilena (33) y Aysén (21).

Estas cifras corresponden al lugar de residencia de las mujeres que se han realizado el procedimiento.

Edades

Finalmente, los abortos bajo las tres causales por edades promedian los 28 años: