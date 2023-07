Durante su intervención, el abogado del ministro Marco Antonio Ávila, Francisco Cox, citó la defensa que el diputado Diego Schalper (RN) le hizo a Marcela Cubillos cuando era ministra de Educación y estaba siendo acusada constitucionalmente en 2019. “El diputado en una entrevista señaló algo, con lo cual yo concuerdo completamente”.

¿Qué dijo Schalper en 2019?

En conversación con 24 horas, el parlamentario de RN señaló que “primero, en la cuestión previa hay que hacerse la pregunta si la acusación cumple con los requisitos para ser presentada ¿Qué significa eso? Que sea de la gravedad suficiente que pide la Constitución y que haya sido el último recurso (…). Por eso, hay una serie de cosas que debería haber hecho”.

‘La ministra no ha sido objeto de una interpelación ni de una sesión especial. O sea, es como que nos saltamos de la aspirina directamente al cañonazo de una, y, por lo tanto, espero que esas cosas también pesen. (…) Yo quiero que los diputados se pregunten lo mismo que la señora en la casa: ¿Hay mérito para sacar de circulación a la ministra Cubillos por cinco años?, (…) ¿Hay mérito para privarla de sus derechos humanos -porque participar en la función pública es un derecho humano- por cinco años?”, agregó.

En esta línea, agregó que “para privar a una persona de un derecho fundamental tú debes tener un fundamento, no es solamente la desconfianza de una mayoría circunstancial de oposición. Entonces, esa inhabilidad es la que argumenta muy fuertemente que no hay una cuestión puramente política. Aquí hay que dar razones. Es un voto político-jurídico porque la cámara que juzga es política, pero debe haber un pronunciamiento de si hay o no una infracción a la ley y es tan evidente que no”.

La respuesta de Schalper a Cox

Tras la mención del abogado, el diputado Diego Schalper recurrió a sus redes sociales, donde le pidió a Cox que lo cite “honestamente (…), ya que en el caso de Marcela Cubillos no había irregularidades millonarias con resoluciones exentas sin control que un Ministro no supervigiló. Simplemente, había pretensión de impugnar ‘Aula Segura’ y ‘Admisión Justa’”.