El abogado defensor del juez Daniel Urrutia respondió este miércoles a las declaraciones entregadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, que apuntaban a una “hipótesis de conflicto de interés” por parte del magistrado al “compartir abogado” con uno de los 13 reclusos la Cárcel de Alta Seguridad a los que otorgó beneficio de visita.

Se trata de Rafael Marín Vielma, un ciudadano colombiano que cumple condena por el delito de tráfico de drogas y que tuvo como defensor a Carlos Quezada Orozco, según informó Ex-Ante.

“Es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”, fue lo que dijo el secretario de Estado este miércoles en Radio Universo.

Tras conocerse los dichos del ministro, el abogado Quezada aseguró que sus expresiones probablemente están inducidas “a error” por la publicación del medio que dio a conocer la noticia.

Sobre ello, aseguró que él no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas del interno en cuestión.

“Las solicitudes de visita conyugal y otro tipo de beneficios que se ventilan en la causa de cumplimiento de condena, creo que (las tramita) el Juzgado de Garantía de Antofagasta y los ha visto otro profesional“, indicó.

En esa línea, descartó que la situación se trate de un conflicto de interés. “Básicamente, Gendarmería no reclamó de la solicitud de este interno en particular respecto a una visita íntima, sino que reclamó de otras cuatro situaciones totalmente distintas y que tienen que ver con las videollamadas. Por lo tanto, no existe el conflicto y menos existiría un conflicto de interés por lógica“, explicó.

Desde Gendarmería descartaron que la visita íntima solicitada para el reo se haya concretado, ya que la Cárcel de Alta Seguridad no cuenta con instalaciones para dichos fines.