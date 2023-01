Siete personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en el Gran Concepción de la Región del Biobío.

La cifra aumentó luego que se diera a conocer que la noche del sábado y la madrugada de este domingo, dos personas resultaron asesinadas en Hualpén y Coronel, respectivamente.

Todas las víctimas han fallecido producto de heridas relacionadas con impactos de bala.

Los hechos

El primer de estos acontecimientos se registró la madrugada del sábado 31 de diciembre de 2022 cuando, en Concepción, ocurrió una balacera en las inmediaciones del club La Fabrika. Las víctimas tenían 23, 25 y 26 años.

Otro hecho se registró la noche del sábado cuando en las cercanías del Mall Arauco Coronel, un hombre de 25 años recibió balazos cuando caminaba por calle Carlos Pratt; mientras que el siguiente fue esta madrugada, en la población 18 de septiembre: un adulto de 40 años recibió un balazo en la espalda y fue apuñalado en la espalda.

Los dos últimos decesos tuvieron lugar en las comunas de Coronel y Hualpén, consignó Biobiochile.cl.

Pérez: “A los delincuentes hoy día le tenemos defensoría”

Al respecto, la diputada de la zona y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Marlene Pérez manifestó su preocupación y acusó que “a los delincuentes hoy día le tenemos defensoría y lo que yo he levantado con mucha fuerza y que no he sido escuchada, es una defensoría para las víctimas”.

“Lamento por todas familias de las personas que perdieron la vida, imagino lo que se les viene a ellos, porque lamentablemente hoy día los delincuentes tienen un abogado y las familias para poder hacer justicia tienen que gastar todos sus recursos”, añadió.