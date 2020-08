VIDEO RELACIONADO – El drama de los chilenos en el extranjero para retirar el 10% de AFP ( 03:00)

(Agencia UNO) – La Asociación de AFP hizo un nuevo balance y radiografía del proceso que comenzó el último jueves, destacando que ya han sido ingresadas 7.641.438 solicitudes exitosas, similar al número informado por la Superintendencia de Pensiones, que corresponde al 70% del total de afiliados al sistema.

Son alrededor de 370 mil personas las que pueden estar inquietas, respecto de la causa de este rechazo. Un ejemplo de ellas, son aquellos afiliados a quienes no fue posible validar la prórroga legal de la fecha de caducidad de su cédula de identidad en el contexto de pandemia. En estos casos, informaron que están en coordinación entre el registro civil y las administradoras para corregir esta situación.

Lee también: Retiro del 10% de fondos de AFP: Más de 7 millones de afiliados ya hicieron su solicitud

También puede ser porque la persona no está afiliada a una administradora, que no tiene saldo para retirar, que no tiene acreditada sus cotizaciones o como ha pasado en la gran mayoría de los casos, los rechazos se dan porque la cuenta de destino o la cédula de identidad, no han sido validados por las instituciones respectivas o no coinciden con los datos del solicitante

En ese sentido, detallaron que, de ese total de rechazos, “un 64% corresponde a problemas de inconsistencia del número de serie, y el 35% restante corresponde a cédulas no vigentes, ya sea por expiración de fecha o por robo o extravío. Sugerimos a los afiliados contactar al Registro Civil para obtener más información y resolver los problemas de su cédula de identidad antes de hacer una solicitud de retiro”.

Es importante que aquellas personas que reciban un mensaje de rechazo de su solicitud revisen la causa de este rechazo y reingresen su formulario, teniendo especial cuidado en el ingreso de la información personal, especialmente fijándose en que RUT, número de serie y cuenta bancaria coincidan, pues solo se hará el pago a cuentas personales”, puntualizó Fernando Larraín.

Lee también: Estos son los recintos habilitados de atención presencial para retirar el 10% de las AFP