18 de octubre: Ministro Arrau advierte que la respuesta policial ante incidentes “va a ser con intensidad dentro del marco legal”

En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló el plan de contingencia para enfrentar las convocatorias de un nuevo aniversario del 18 de octubre. Según el Ejecutivo, Carabineros reforzó su presencia en puntos críticos de la capital, con especial foco en el eje Alameda-Providencia.

Arrau recalcó que ninguna delegación del país autorizó marchas o convocatorias para la jornada. “El llamado es, por supuesto, el que quiera manifestarse lo haga, pero respetando a los demás, sin destruir cosas, sin atacar a Carabineros, y si eso empieza a pasar, Carabineros va a responder según los protocolos que existen”, sostuvo.

📌 #ENacional | En conversación con Estado Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las convocatorias para conmemorar el 18 de octubre y la respuesta de las fuerzas policiales ante eventuales hechos de violencia o destrucción. https://t.co/QLSTHiBPBq — 24 Horas (@24HorasTVN) October 18, 2026

Contingente “suficiente”

El ministro aseguró que Carabineros cuenta con los recursos necesarios para la jornada. Sin embargo, no precisó el número de efectivos desplegados y se limitó a señalar que el personal es “suficiente”.

Ante posibles incidentes o cortes de calles, advirtió que “la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal”. Además, explicó que el actuar policial dependerá de cómo evolucionen las convocatorias.