De cara al plebiscito de salida el 4 de septiembre de este año, que será obligatorio y en que se votará sobre el proyecto de nueva Constitución, son más de 15 millones de potenciales participantes. En dicho contexto, con un gran borrador por leer, aún hay personas que no tienen claro por cuál opción se decidirán.

CNN Chile en terreno constató que, a pesar de que algunos ya tienen una decisión tomada, aún hay varios que no saben si aprobarán o rechazarán el texto, por diferentes razones pero, principalmente, porque aún no se han informado.

Las comunas del país con más votantes autorizados son Puente Alto, Maipú y Santiago. En tanto, en el extranjero, más de 90 mil personas se encuentran habilitadas para votar, de ellos, la mayor representación está en Perú, Colombia y Bolivia.

Fue el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quien recordó que “los electores deben revisar sus datos electorales, especialmente el local de votación y mesas, debido a los cambios que va a producir la ley de acercamiento“; importante, ya que casi todos los datos terminarán con algún cambio. La información estará disponibles 22 días antes del plebiscito a través de todos sus canales de información.

Pero antes de pensar en las urnas, ¿qué tan preparados están los votantes para decidir el 4 de septiembre? En la calle gran parte señala no haber leído el borrador del proyecto de nueva Constitución; mientras, algunos indican que pretenden leerlo, o que se informarán a través de medios de comunicación, otros admiten que no lo intentarán, argumentando que no entenderán el texto.

Según los últimos datos de la encuesta de Pulso Ciudadano, un 42,6% de los encuestados declara que no ha leído nada del borrador de nueva Constitución. En tanto, un 46,9% afirma haber leído algunos artículos, mientras que un 10,7% asegura haber leído el texto completo.

De quienes han leído parte o todo el borrador de la Carta Magna, 46% considera que es peor que la actual Constitución, un 32,9% la considera mejor y un 13,2% la considera igual. Un 7,9% dice simplemente no saber.

En la misma encuesta, con respecto a la intención de votar, un 61% afirma tener decidida su opción, 15,2% está medianamente decidido y 23,3% aún no ha decidido. Según los expertos, la decisión final de los votantes estará influenciada por factores como los círculos cercanos, los medios de comunicación y las ideas propias de cada individuo.

“Aunque es deseable que toda la ciudadanía haya leído el texto antes de ir a votar, seguramente eso no va a ocurrir así, por la complejidad del texto y, adicionalmente, por su extensión“, sostuvo el académico UDP, Claudio Fuentes.