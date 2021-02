En medio del debate por el retorno a clases presenciales, distintos municipios del país han determinado que sus escuelas y liceos de su comuna no volverán a las aulas el próximo 1 de marzo, cuando el gobierno decretó el comienzo del año escolar.

La decisión de retomar en marzo ha sido duramente criticada por el Colegio de Profesores, que en diversas ocasiones se ha manifestado en contra de enviar a los estudiantes de vuelta a las aulas. Su presidente Carlos Díaz ha dicho en diversas ocasiones que para el retorno primero debe controlarse la pandemia.

Sin embargo, desde el gobierno siguen atentos a la vuelta a clases y para asegurar el proceso adelantaron la vacunación de los profesionales de la educación para este lunes 15 de febrero. La medida también fue cuestionada por el gremio, que la calificó como tardía, al no lograr inmunidad para el 1 de marzo.

A continuación, los 10 municipios del país que no retomarían las clases en marzo:

Talca

El primer alcalde en comunicar su decisión fue el de Talca, Juan Carlos Díaz, quien se comprometió con la entrega de cinco mil computadores y dispositivos electrónicos para que los profesores puedan realizar sus actividades a distancia.

Pedro Aguirre Cerda

A él se sumó su par de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero, quien expresó que aún no están las condiciones sanitarias para el retorno a las aulas.

En ese sentido, adelantó que creará una mesa de diálogo con la comunidad educativa para evaluar la fecha en que los estudiantes podrían retomar las clases presenciales.

Maipú

Por su parte, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, informó que los recintos educacionales municipales no retomarán las clases presenciales al menos durante el primer trimestre. Sí lo harán de forma telemática.

La Granja

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, en tanto, señaló que las escuelas y colegios serán utilizados como centros de vacunación hasta abril, por lo que cree que la vuelta a clases debería ser después de esa fecha.

Independencia

Concluir el proceso de vacunación y retomar las clases. Eso es lo que plantea el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Esto, para lograr la inmunidad de los profesores y trabajadores de la educación, quienes según él, deben recibir ambas dosis de la inoculación para retornar a sus labores.

Cerrillos

Mientras, el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, apuesta por la educación a distancia, al considerar que “no vemos que sea operativo el 1 de marzo para iniciar las clases”.

“Decidimos como municipio adquirir tablets para nuestros niños y niñas de colegios municipales con Internet incluido”, dijo.

La Serena

En la Región de Coquimbo, el jefe comunal de La Serena, Roberto Jacob, fue enfático en señalar que “mientras no tengamos la seguridad de que no hay riesgo, no vamos a entrar a clases”.

En conversación con el diario El Día, Jacob dijo que “si tanto interés tienen en que volvamos a clases, ¿por qué no mandan los recursos para que todos los colegios puedan estar en condiciones? Llevan ya 10 anuncios en lo que va en el año, pero no envían los medios económicos. Mientras no exista una baja sostenida de los contagios, no hay vuelta a clases presenciales. Yo asumo la responsabilidad”.

Talcahuano

Otra de las comunas que se sumó a la medida fue Talcahuano, donde el alcalde Henry Campos sentenció que los establecimientos educacionales están siendo utilizados para el proceso de vacunación.

“Hemos estimado que no existen las condiciones para retornar a clases, porque si yo retorno paulatinamente, va a significar que tenga que desplazar procesos de vacunación”, sostuvo en conversación con TVU Noticias.

San Miguel

“Hay que privilegiar la salud y nadie se va morir si se postergan las clases, se tiene que conversar con los alcaldes para conocer la realidad delas municipalidades”, dijo el alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, quien en conversación con CNN Chile recomendó adoptar las “clases híbridas”, entre telemáticas y presenciales.

La Reina

El alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios, expresó estar de acuerdo con posponer por unas semanas el eventual regreso a clases: “Creo que sería conveniente hacerlo en abril, pero hay que hacer una serie de bajadas”.

“Lo más difícil es planificar, no tenemos certezas de lo que vaya a pasar en términos sanitarios de acá tres semanas, entonces es complejo plantear de forma tan rígida una vuelta a clases, por eso hay que ir reevaluando“, afirmó en entrevista con CNN Chile.