Tras 13 meses de retrocesos: Tráfico aéreo en Chile sube 0,2% en septiembre, pero acumula caída de 1,9% en 2026

La Junta de Aeronáutica Civil (JAC) informó que en septiembre de 2026 se transportaron 2,23 millones de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales en Chile, lo que representa un alza interanual de 0,2%.

Según el informe mensual del organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el resultado marca una señal puntual de estabilización tras más de un año de contracciones en el mercado aéreo nacional.

El tráfico doméstico creció 1,6% en el mes, con 1,29 millones de pasajeros transportados, mientras que el tráfico internacional se contrajo 1,6%, hasta 941.443 pasajeros. Con este resultado, el mercado internacional acumula siete meses consecutivos de caídas y registra el segundo septiembre seguido con menor flujo de pasajeros.

En términos acumulados, el tráfico aéreo chileno muestra en 2026 una caída interanual de 1,9%, con 20,88 millones de pasajeros transportados entre enero y septiembre.

Vuelos domésticos crecen impulsados por rutas desde Santiago

El alza del mercado doméstico se explicó por el crecimiento del flujo de pasajeros con relación a Santiago, ya que el tráfico interregional volvió a retroceder en términos interanuales con las rutas Santiago-La Serena, que recuperó su nivel de 2024, mientras que Santiago-Calama y Santiago-Copiapó fueron las que más aportaron al resultado.

En el otro extremo, las rutas interregionales Concepción-Calama y Concepción-Puerto Montt registraron las mayores contribuciones negativas, junto con Santiago-Valdivia, afectada por una caída en la frecuencia de vuelos de Latam.

Por aerolínea, Latam impulsó el resultado doméstico con un alza de 5,4% en su tráfico de pasajeros, lo que equivale a una contribución de 3,4 puntos porcentuales al crecimiento del segmento. Sky también avanzó 4,3%.

Jetsmart, en cambio, continuó su retroceso con una caída de 16,4%, que restó 2,6 puntos porcentuales al resultado doméstico.

Tráfico internacional completa siete meses de caídas

La contracción del tráfico internacional se explicó principalmente por un menor flujo intraregional, que cayó 3,3%, en especial con Brasil, donde el retroceso llegó a 12,3% y afectó a todas sus ciudades, sobre todo Florianópolis.

La persistente caída de la ruta con Lima también influyó en el resultado. Argentina, Panamá y Colombia, con alzas de 4,7%, 11,7% y 6,6%, respectivamente, compensaron en parte la baja intraregional, mientras que el tráfico extraregional creció 4,2%, impulsado por Australia y España.

En el mercado internacional, Latam retrocedió 4,3% en septiembre y Sky cayó 22,1%, lo que impactó a la baja el resultado del segmento.

Jetsmart, en contraste, aumentó su tráfico internacional en 26,9% y ya se posiciona como el segundo mayor operador en Chile en ese mercado, superando a Sky en participación.

Transporte de carga cae 6,2%

El reporte de la JAC también detalló que el transporte de carga cayó 6,2% en septiembre, por una contracción de 7,4% en el tráfico internacional, compensada parcialmente por un alza de 6% en el segmento doméstico.

El transporte de correo, en tanto, retrocedió 41% en el mes, con caídas tanto en el ámbito internacional como doméstico.