SpaceX supera las expectativas del mercado y dispara sus ingresos 161% impulsada por la IA y Starlink

SpaceX reportó este martes una ganancia neta atribuible a sus accionistas de US$ 4.404 millones en el tercer trimestre de 2026, su primera utilidad trimestral desde que comenzó a cotizar en bolsa, frente a la pérdida de US$ 1.054 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de la compañía de Elon Musk crecieron 161% interanual, hasta US$ 14.575 millones, impulsados por su negocio de inteligencia artificial y por Starlink.

Las cifras superaron con holgura las expectativas del mercado, que esperaba ingresos por US$ 12.870 millones y una ganancia por acción de US$ 0,14. La empresa registró una ganancia por acción diluida de US$ 0,35, mientras que su EBITDA ajustado alcanzó los US$ 8.809 millones, un alza de 306% respecto de un año antes.

Tras la publicación, la acción subía en las operaciones fuera de horario, luego de cerrar la sesión regular en US$ 147,79 en el Nasdaq.

Inteligencia artificial supera a Starlink en ingresos

El principal motor fue el segmento de Super Inteligencia, como la compañía denomina ahora a su negocio de inteligencia artificial, cuyos ingresos se dispararon desde US$ 813 millones hasta US$ 7.560 millones.

El crecimiento se explicó por la activación de nuevos contratos de servicios en la nube, la adquisición de la empresa de programación con IA Cursor, que aportó US$ 608 millones desde su compra en agosto, y una mayor adopción de Grok. El segmento pasó a una ganancia operacional de US$ 431 millones, tras perder US$ 1.722 millones un año antes.

“Los resultados de SpaceX superaron ampliamente las expectativas, lo que marca su primer beneficio trimestral como empresa cotizada, pero lo más relevante este trimestre es que la inteligencia artificial ya genera más ingresos que Starlink, apoyada por servicios de cómputo, mayor adopción de Grok y la incorporación de Cursor”, explicó la analista de XTB, Emanoelle Santos.

Starlink aumenta 69% sus ingresos

El segmento de Conectividad, que agrupa a Starlink, elevó sus ingresos 69%, hasta US$ 5.248 millones, con una ganancia operacional de US$ 2.367 millones, casi el doble que hace un año.

Al cierre de septiembre, Starlink sumaba 13,6 millones de suscriptores de consumo, 1,6 millones más que en junio, aunque su ingreso promedio mensual por usuario bajó de US$ 83 a US$ 69 en un año. Los ingresos de clientes corporativos y de gobierno crecieron 91%.

“Starlink sigue siendo el segmento más sólido desde el punto de vista operativo, con mayor monetización en clientes corporativos y gubernamentales, aunque el crecimiento de suscriptores estuvo algo por debajo de lo esperado”, sostuvo la analista.

Starship eleva la inversión del negocio espacial

En el negocio espacial, los ingresos subieron 6%, hasta US$ 1.767 millones, aunque el segmento registró una pérdida operacional de US$ 7 millones por el aumento de la inversión en investigación y desarrollo de Starship.

Durante el trimestre, la empresa concretó el vuelo 14 de Starship, su primera misión orbital y la primera que generó ingresos, con el despliegue de 26 satélites Starlink V3.

La compañía mantuvo además un fuerte ritmo de inversión. Su gasto de capital llegó a US$ 19.593 millones en el trimestre, casi el triple que un año antes, de los cuales US$ 16.444 millones se destinaron a infraestructura de inteligencia artificial.

La capacidad de cómputo instalada alcanzó 1,7 gigawatts a fines de septiembre, frente a 0,6 gigawatts un año antes, en medio de la construcción de su centro de datos Colossus II.

“Eso diversifica el negocio, aunque también eleva bastante las exigencias sobre capital, porque el capex se acercó a US$ 20.000 millones y buena parte del crecimiento futuro dependerá de que esa infraestructura mantenga altos niveles de utilización y rentabilidad”, advirtió Santos.

SpaceX cierra septiembre con más de US$ 51.000 millones en caja

Parte del resultado neto se explicó por partidas no operacionales. A la ganancia operacional de US$ 2.791 millones se sumaron ingresos por intereses de US$ 873 millones, otros ingresos netos de US$ 1.025 millones y un beneficio tributario de US$ 390 millones, que compensaron gastos por intereses de US$ 675 millones.

De esta manera, la empresa cerró septiembre con US$ 51.294 millones en caja.

“Los ingresos crecieron un impresionante 161% interanual, impulsados por el impulso continuo en Conectividad y un claro punto de inflexión en nuestro negocio de Super Inteligencia”, señaló el director financiero de la compañía, Bret Johnsen.

“En conjunto, el trimestre fue fuerte en ingresos, EBITDA y beneficio, pero el mercado probablemente va a empezar a mirar menos cuánto crece SpaceX y más qué retorno consigue sobre una inversión cada vez mayor en IA, Starship y capacidad de red, especialmente ahora que el negocio entra en una etapa mucho más intensiva en capital”, concluyó la analista.