SpaceX enfrenta hoy una prueba clave en Wall Street con la entrega de sus resultados del tercer trimestre

SpaceX dará a conocer hoy sus resultados del tercer trimestre de 2026, en una jornada clave para la compañía de Elon Musk en Wall Street.

El reporte se publicará después del cierre del mercado estadounidense, en momentos en que la acción de la empresa acumula una caída de más de 8% en las últimas cinco sesiones en el Nasdaq.

El mercado espera que la compañía pase a números positivos, luego de que en el segundo trimestre anotara una pérdida neta de US$ 541 millones. En ese periodo, los ingresos de SpaceX crecieron 92% interanual, hasta los US$ 7.810 millones.

La acción de SpaceX se transaba en US$ 147,50 a media tarde, con una leve baja de 0,31%. El papel se mantiene por sobre los US$ 135 de su salida a bolsa, aunque lejos del máximo de US$ 225,64 que alcanzó en junio. Con una capitalización bursátil cercana a los US$ 2 billones, la empresa cotiza a un múltiplo de más de 155 veces sus ventas.

Mercado espera que SpaceX vuelva a números positivos

Además de la rentabilidad, los inversionistas pondrán atención en el plan de gasto de US$ 18.400 millones, el desarrollo de Starlink Mobile y el próximo vuelo de prueba de Starship, previsto para mediados de noviembre.

“SpaceX enfrenta este martes una de sus pruebas más importantes desde su debut bursátil en junio, con la publicación de sus resultados del tercer trimestre tras el cierre de Wall Street. Las expectativas del mercado apuntan a ingresos cercanos a US$ 12.875 millones y un beneficio por acción de US$ 0,147, frente a una pérdida de US$ 0,09 en el trimestre anterior”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán.

En ese marco, señaló que la atención estará puesta en la capacidad de la compañía para transformar su fuerte crecimiento en rentabilidad, impulsada principalmente por la expansión de sus negocios de inteligencia artificial y Starlink.

“Uno de los principales focos estará en la inteligencia artificial, que podría aportar cerca de US$ 7.300 millones en ingresos, aunque todavía registraría pérdidas operativas debido a las elevadas inversiones en infraestructura. En contraste, Starlink continúa siendo la principal fuente de ganancias operativas de SpaceX, con ingresos proyectados de US$ 4.450 millones y beneficios operativos cercanos a US$ 1.660 millones”, detalló Santillán.

Starlink y la inteligencia artificial estarán entre los focos

Asimismo, el analista indicó que el principal desafío será demostrar que el crecimiento de la IA puede compensar progresivamente los elevados gastos de capital y mejorar las perspectivas de flujo de caja para 2027.

“Desde una perspectiva técnica, SpaceX cotiza cerca de los US$ 147, tras corregir desde máximos próximos a US$ 175. La zona de US$ 143 a US$ 145 representa el soporte inmediato, mientras que las primeras resistencias se ubican entre US$ 148 y US$ 149 y posteriormente en US$ 152 a US$ 154”, argumentó.

“Una sorpresa positiva en los resultados, acompañada de mejores perspectivas de crecimiento, podría favorecer una recuperación hacia estas resistencias. Por el contrario, cifras inferiores a las expectativas podrían profundizar la corrección, considerando que el mercado de opciones anticipa movimientos cercanos al 7,8% tras el anuncio”, proyectó.