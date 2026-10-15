Reemplazo ilegal en plena huelga: El nuevo frente que enfrenta la minera de los Luksic en Centinela

La Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta constató reemplazo ilegal de trabajadores en huelga en Minera Centinela, según informaron este jueves los sindicatos de Trabajadores de Minera Esperanza y de Trabajadores Distrito Centinela, que mantienen una huelga en la faena del grupo Luksic desde el 7 de octubre.

Las organizaciones señalaron haber sido notificadas durante la tarde del Oficio Ordinario N° 201-63910/2026, que acoge la primera de tres denuncias presentadas por este motivo.

De acuerdo con el comunicado sindical, la fiscalización detectó que la totalidad del personal del laboratorio del área de producción de cátodos, clave para el proceso de alimentación de la nave de electro-obtención, se encontraba cumpliendo funciones de trabajadores movilizados. Las organizaciones sostienen que la empresa “reconoció formalmente el reemplazo ilegal” y califican lo ocurrido como una “grave práctica desleal en negociación colectiva”.

La legislación laboral chilena prohíbe expresamente el reemplazo de trabajadores en huelga y lo sanciona como una práctica desleal del empleador.

Sindicatos llevarán el caso ante el Juzgado del Trabajo

Los sindicatos afirmaron que aún esperan los informes de las dos denuncias restantes, por otros reemplazos que consideran prohibidos por la ley, y anunciaron que llevarán el caso ante el Juzgado del Trabajo.

En esa misma instancia denunciarán como práctica desleal lo que describen como información falsa entregada por la compañía respecto de una oferta que, aseguran, nunca recibieron. En su texto sostienen que el pronunciamiento “demuestra la falsedad de las declaraciones de la Empresa en cuanto a que cumple la ley”.

El pronunciamiento llega un día después de que Minera Centinela señalara públicamente que cumple con la ley y que mantiene su producción de acuerdo con lo previsto, en un comunicado difundido el miércoles en el que también calificó de desproporcionada la huelga de hambre iniciada por tres de sus trabajadores.

En esa oportunidad, el gerente de Personas y Organización de la compañía, Boris Astete, sostuvo que la protección de la vida y la integridad de las personas debe ser siempre la principal preocupación de la empresa, y agregó que la decisión les preocupa profundamente y que no logran comprender su propósito.

Conflicto se mantiene desde el 7 de octubre

La huelga comenzó el 7 de octubre, después de que la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo terminara sin acuerdo. Dos días más tarde, tres trabajadores, dos hombres y una mujer, iniciaron una huelga de hambre indefinida frente a las oficinas corporativas de Antofagasta Minerals en Santiago, medida que se mantenía esta semana. Los sindicatos subrayan en su comunicado que la movilización “ha sido completamente pacífica y ordenada”.

Según las organizaciones, el núcleo del conflicto no es el monto del bono, sino la igualdad de trato. Ambas exigen un mecanismo que ponga término a las diferencias de remuneraciones y beneficios respecto de trabajadores que cumplen las mismas funciones pero pertenecen a otro sindicato, y piden que ese compromiso rija durante toda la vigencia del contrato colectivo.

En su declaración apuntan directamente a la propiedad al pedir a Antofagasta Minerals y a la familia Luksic que pongan término a la “discriminación sistemática en las remuneraciones y beneficios que hemos sufrido por años”.

La última oferta formal de la compañía contemplaba un bono de término de negociación de $22,5 millones líquidos, un préstamo blando de $3,5 millones, un reajuste real del sueldo base de 2% y mejoras en incentivos variables, becas, aguinaldo y vacaciones. La empresa ha rechazado que las diferencias constituyan discriminación y las atribuye a contratos colectivos negociados en momentos distintos.

Mediación voluntaria continúa sin acuerdo

Desde el 13 de octubre, ambas partes participan en una mediación voluntaria impulsada por la Dirección del Trabajo, en la que la minera informó una “mejora significativa en las condiciones económicas” sin detallar montos, propuesta que, según los sindicatos, los trabajadores rechazaron.

A las denuncias por reemplazo, los sindicatos sumaron una acusación adicional: que desde marzo de este año la empresa mantiene a los trabajadores sin jornada excepcional autorizada por la autoridad laboral, lo que a su juicio constituye una infracción a las normas sobre jornada de trabajo.

Mientras la minera sostiene que su producción se mantiene según lo planificado, las organizaciones proyectan una caída de hasta 50% en la producción de cobre de la faena durante noviembre.

Hasta el cierre de esta nota, Minera Centinela no se había referido públicamente al oficio de la Inspección del Trabajo.