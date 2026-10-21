“Si es que un director llega a ser sancionado, va a tener que responder con su propio dinero”: Quiroz advierte a directores de AFP por las pérdidas del Fondo E

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó este miércoles la investigación que la Superintendencia de Pensiones abrió contra las AFP por las pérdidas registradas en el Fondo E, el más conservador de los cinco multifondos del sistema de pensiones.

El ministro explicó que es la Superintendencia de Pensiones la que tiene la facultad de investigar y, eventualmente, formular cargos contra las administradoras, una línea de acción que dijo respaldar por completo desde el Ministerio de Hacienda.

“A la institución que le corresponde investigar y eventualmente formular cargos es a la Superintendencia de Pensiones. Es una medida que desde el Ministerio de Hacienda se respalda al 100%, y de esa investigación puede salir formulación de cargos y de la eventual formulación de cargos pueden ocurrir sanciones”, afirmó.

Directores podrían responder con su propio patrimonio

El ministro precisó que, de esa investigación, podrían derivar sanciones económicas contra los propios directores de las administradoras, un mecanismo que, según recordó, también existe en las sociedades anónimas en general y no es exclusivo del sistema de pensiones: “Son eventuales multas a directores, y de nuevo digo eventuales, va a depender de la investigación, va a depender del resultado, pueden ocurrir o no ocurrir, pero sí puede ocurrir una eventual sanción que conforme a la legislación vigente puede también afectar el patrimonio de los directores”.

Consultado sobre qué implica en la práctica que la sanción afecte el patrimonio de los directores, el ministro fue directo: “Cuando un director sea sancionado, si es que llega a ser sancionado, va a tener que responder con su propio dinero”.

Sobre una eventual compensación o restitución de fondos para los afiliados afectados por las pérdidas, el ministro pidió no adelantar juicios. Señaló que ese tipo de medidas, de aplicarse, solo podrían evaluarse una vez concluida la investigación, con cargos formulados y una sentencia firme en curso judicial.

En esa línea, insistió en que lo prioritario, en esta etapa, es que las instituciones actúen con celeridad y con la severidad que permite la ley, antes de discutir mecanismos de reparación.

Quiroz evita pronunciarse sobre eventuales renuncias

Respecto a los llamados de parlamentarios oficialistas, del Partido Republicano, a que los directores que tomaron la decisión de invertir en instrumentos de mayor duración dentro del Fondo E dejen sus cargos, Quiroz evitó pronunciarse sobre casos puntuales.

El ministro dijo que al Gobierno no le corresponde dar instrucciones respecto de directores específicos, pero reiteró su respaldo al Estado de derecho y al funcionamiento autónomo de las instituciones a cargo de la fiscalización, afirmando que el Ejecutivo seguirá esa responsabilidad hasta el final.

Sobre si evaluaría la creación de un nuevo fondo de pensiones de carácter más conservador que el actual Fondo E, el ministro recordó que, antes de asumir el cargo, ya había advertido públicamente sobre los riesgos que enfrentaba ese fondo: “Yo planteé en mi vida anterior, antes de ser ministro de Hacienda, varias veces (…) de los riesgos que corría el Fondo E como resultado de lo que veíamos iba a ser una subida de tasas a nivel mundial”.

Quiroz agregó que esa misma aprehensión sobre un eventual alza de tasas internacionales explica, en parte, el énfasis que el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast puso en el equilibrio fiscal desde su diseño, al considerar un escenario de condiciones financieras más restrictivas a nivel global.

Fondos generacionales reducirían exposición a alzas de tasas

Asimismo, el encargado de la billetera fiscal conectó esa preocupación con el rediseño de los fondos generacionales, un nuevo esquema visado por el Ministerio de Hacienda a partir de una propuesta de la Superintendencia de Pensiones, que comenzará a regir en abril del próximo año.

“En los fondos generacionales que han sido recientemente visados para que comiencen a aplicarse en abril, la duración de los papeles en las edades más avanzadas es más corta y, por lo tanto, el efecto que tendrían las tasas sobre esos papeles es menor”, explicó.

Según el ministro, el problema de fondo que afectó al Fondo E tiene relación con la duración de los instrumentos de renta fija en que invierte. Mientras más larga es la duración de un papel, más se ve afectado su precio cuando suben las tasas de interés.

El nuevo esquema de fondos generacionales acorta esa duración para los afiliados de mayor edad, que son los que están más cerca de pensionarse y, por lo tanto, los más expuestos a este tipo de pérdidas.

Con ello, el ministro sostuvo que el riesgo de que se repita un episodio como el del Fondo E queda bastante limitado para ese segmento de cotizantes.