“No podemos bajar los impuestos sin ordenar las finanzas públicas”: Quiroz defiende el ajuste del gasto fiscal

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este miércoles el ajuste del gasto público que impulsa el Gobierno, al participar en Enagro 2026, el encuentro anual de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), junto al presidente de la entidad, Antonio Walker, el presidente José Antonio Kast y otros ministros del gabinete.

“Los cambios son importantes, y son de un tamaño relevante. Esto no se hace gratis, no se hace conversando, porque si se pudiera hacer así se habría hecho hace mucho tiempo. No se ha hecho porque no se puede hacer así”, afirmó Quiroz, al referirse al tipo de ajuste que, según dijo, se requiere para recuperar el crecimiento económico del país.

El ministro advirtió que el presupuesto del sector agrícola también estará sujeto al proceso de moderación de gasto que, según explicó, se está aplicando en toda la economía. “Van a estar sujetos al proceso de moderación de gasto que estamos siguiendo en toda la economía, espero que lo comprendan”.

Quiroz vincula ajuste fiscal con reducción de impuestos

Asimismo, Quiroz vinculó el ajuste fiscal con la posibilidad de reducir la carga tributaria para el sector privado, al que calificó como el actor que mejor toma decisiones de inversión.

“No podemos bajar los impuestos y poner dinero en manos del sector privado, que es lo que queremos hacer, que pensamos que es el que mejor toma ciertas decisiones, y al mismo tiempo no ordenar las finanzas públicas”.

El ministro también advirtió sobre los riesgos de un crecimiento descontrolado del gasto social, usando el caso de Francia como ejemplo.

“Lo que ocurre cuando los estados de bienestar crecen sin límite es que terminan como hoy día estamos viendo en la televisión. Terminan como Francia, que gasta un 50% del PIB y que no es suficiente, porque se genera una cultura donde todo se espera que lo dé el Estado”, afirmó.

En términos de cifras, el ministro proyectó que el déficit fiscal efectivo de este año cerrará al menos un punto del PIB por debajo de lo presupuestado, en parte gracias a la ejecución del último trimestre.

En ese marco, agregó que el gasto público bajo la gestión de Hacienda se ubica hoy en 0,7 puntos del PIB, frente a un nivel que, según dijo, superaba los 2 puntos en el presupuesto de 2024.

Gobierno apunta a reducir fraude en recursos públicos

Como parte de ese mismo eje de disciplina fiscal, el ministro destacó medidas incluidas en la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social orientadas a combatir el fraude en el uso de recursos públicos.

Entre ellas mencionó la sanción de destitución para funcionarios que soliciten o gestionen licencias médicas fraudulentas y nuevos cruces de datos para verificar que los beneficiarios de subsidios efectivamente califiquen para recibirlos.

En un segundo plano, Quiroz destacó los resultados del proceso de simplificación de permisos que impulsa el Gobierno, al que se refirió como “libertad de permiso”. Según el ministro, el sistema de evaluación ambiental ha resuelto proyectos por casi US$ 40.000 millones en los últimos siete meses, lo que calificó como un récord absoluto.

“Tenemos un récord este año de proyectos resueltos en el sistema de evaluación ambiental. Casi US$ 40.000 millones en 7 meses. Un récord absoluto”, aseveró.

Proyectos detenidos bajan de 35% a 3%, según Hacienda

El ministro agregó que, gracias al seguimiento de estos procesos mediante inteligencia artificial y revisiones periódicas con el Presidente, el porcentaje de proyectos detenidos en distintas reparticiones del Estado bajó de 35% a 3%.

Quiroz también fijó una meta de desempleo de 6,5% para el Gobierno, un objetivo que reconoció como ambicioso, pero, a su juicio, alcanzable en la medida en que la inversión privada se recupere, particularmente en construcción y minería.

Sobre la minería, el ministro reconoció que la falta de inversión del sector en años anteriores, en un contexto marcado por el debate sobre una eventual renacionalización del cobre, contribuyó a la caída que hoy enfrenta la producción nacional por el menor contenido de mineral en los yacimientos.

Finalmente, estimó que este factor, por sí solo, le restará cerca de un punto del PIB al crecimiento del país, aunque destacó que el Gobierno está entregando actualmente un número récord de proyectos mineros.