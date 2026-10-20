“Los directores responden con el patrimonio”: Quiroz defiende procesos sancionatorios contra las AFP por pérdidas en los fondos D y E

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó este martes la decisión de la Superintendencia de Pensiones de iniciar procesos sancionatorios contra las siete AFP del sistema por las pérdidas registradas en los fondos D y E.

Según el ministro, el objetivo es determinar si hubo falta de diligencia por parte de los directores de las administradoras: “Respaldamos al 100% la decisión que hoy día ha tomado el superintendente de AFP en el sentido de iniciar una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema, a efecto de determinar si hubo falta de diligencia por parte de los directores de dichas instituciones”.

La Superintendencia, encabezada por Joaquín Cortez, anunció procesos contra Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y Uno.

En esa línea, investigará si incumplieron los deberes de lealtad y diligencia que establecen el artículo 147 del DL 3.500, que obliga a las administradoras a actuar exclusivamente en interés de los fondos, y la Norma de Carácter General N°340 de julio de 2025, que regula sus deberes fiduciarios.

Fondo E acumula una caída cercana al 10,4%

El Fondo E acumuló una caída cercana a 10,4% entre enero y septiembre, una de las mayores de su historia, mientras que el Fondo D perdió 6,38% real en el mismo periodo.

Las pérdidas se explican principalmente por contratos de derivados con los que las AFP apostaron a una baja de las tasas de interés en Estados Unidos. Esas posiciones generaron ganancias en 2025, pero el alza de las tasas redujo su valor. En abril, la Superintendencia impuso límites a ese tipo de operaciones, lo que obligó a las administradoras a deshacer los contratos.

Quiroz evitó adelantar juicios sobre la conducta de las administradoras y dijo que la Superintendencia es la institución “más capacitada” y “más independiente” para investigar:“Queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP”.

Quiroz apunta a eventual responsabilidad de los directores

Consultado por el tipo de sanciones que podrían aplicarse, el ministro apuntó a la responsabilidad personal de los directores: “Cada vez que hay una falta de un director a su debida obligación de diligencia y cuidado, los directores responden con el patrimonio”.

El ministro tampoco se pronunció sobre posibles compensaciones para los afiliados afectados, en especial los que están próximos a jubilar. Asimismo, insistió en que primero corresponde investigar, “ser muy calmado, muy técnico y muy severo, si corresponde”, y que el Gobierno esperará la determinación de la Superintendencia para ver qué se hace.

Ministro defiende actuación del actual superintendente

Quiroz defendió además el rol del actual superintendente, que asumió en marzo. Según el ministro, la autoridad restringió estas inversiones, impidió que siguieran creciendo y ordenó un desescalamiento que evitó una pérdida mayor.

“No estaba regulado cuando se inició este Gobierno. Esto se reguló, se limitó, se cortó la curva de crecimiento (…) lamentablemente, durante años antes se había estado observando esto y no se habían tomado mayores medidas”, aseveró.

Finalmente, el ministro reconoció que el superintendente anterior pidió a los directores de las AFP que ratificaran e informaran sus políticas de inversión, y dijo que eso también será parte de la investigación.