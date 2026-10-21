“No quiero minimizar lo ocurrido con el Fondo E”: Presidenta de la CPC cuestiona a quienes buscan “deslegitimar” al sistema de AFP

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), llamó a abrir una “discusión técnica, con mirada a largo plazo y no solo en la respuesta política ni menos ideológica” para abordar la fuerte caída del Fondo E de las AFP, situación que en las últimas semanas desató una ofensiva parlamentaria contra el sistema previsional.

Según consignó 24 Horas, la dirigenta calificó como positiva la investigación abierta por la Superintendencia de Pensiones sobre el manejo de ese fondo, el más conservador de la industria y usado mayoritariamente por personas cercanas a la edad de jubilación.

“Evidentemente hubo una toma de decisiones al asumir un riesgo más allá de lo que uno espera para un fondo que debiera ser lo más estable posible; es la gente que está más próxima a la jubilación”, señaló Jiménez.

La presidenta del gremio empresarial agregó que la normativa vigente debería complementarse para hacerse cargo de la toma de riesgos en la administración de los fondos previsionales, aunque remarcó que cualquier sanción debe aplicarse solo “en caso de que sea necesario”.

Jiménez critica respuestas “populistas” por caída del Fondo E

Jiménez fue más crítica, en cambio, con parte de las reacciones políticas que siguieron al derrumbe del Fondo E: “Todos aquellos que salen respondiendo de manera más populista, tratando de cuestionar un sistema que durante décadas ha funcionado muy positivamente”.

La dirigenta insistió en que no busca minimizar el impacto de las pérdidas, pero advirtió que una lectura de corto plazo puede distorsionar la magnitud real del problema: “No quiero minimizar lo ocurrido con el Fondo E, pero cuando uno toma miradas muy de corto plazo puede ver estas disminuciones”

En esa línea, planteó su preocupación por la proliferación de voces que, a su juicio, opinan sobre el sistema previsional sin conocer su funcionamiento y lo instalan como un debate ideológico ligado a la industria.

Sobre las propuestas para que las AFP compensen directamente las pérdidas del Fondo E, Jiménez aseveró que “rentabilidades anteriores no compensan estas pérdidas, pero cuando hablamos de cambios tenemos que ser responsables y ver mercados en periodos más de largo plazo”.

En esa línea, advirtió que centrar la discusión en ese punto “se entra al ámbito político y populista que no tiene que ver con la mirada a largo plazo”.

La presidenta de la CPC cerró su intervención pidiendo al mundo político abordar la crisis del Fondo E con una mirada técnica y de largo alcance, en lugar de una “respuesta política y menos ideológica que busca deslegitimar un sistema que ha funcionado muy bien en los últimos años”.