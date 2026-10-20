Minería del cobre gasta más, pero produce menos mientras el gasto por tonelada sube 8,2%

El gasto de operación de la gran minería del cobre en Chile creció 6,2% en 2025, mientras su producción cayó 1,8%, según el Reporte de Gasto Operacional y Principales Proveedores de la Minería del Cobre en Chile, dado a conocer por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El estudio analiza 17 faenas que en conjunto representan el 73,3% de la producción nacional del metal rojo. De acuerdo con el informe, el gasto de operación de estas faenas pasó de US$ 15.582 millones en 2024 a US$ 16.548 millones en 2025.

En el mismo periodo, su producción bajó de 4,03 millones a 3,95 millones de toneladas de cobre fino, por lo que el gasto operacional por tonelada aumentó 8,2%, desde US$ 3.872 hasta US$ 4.189. Cochilco precisó que este indicador no equivale al costo de caja, que incluye otras partidas.

Partes, mantención y energía concentran el gasto

Las partes y piezas de maquinaria fueron el principal ítem de gasto, con US$ 2.351 millones, seguidas por la mantención y reparación de maquinaria y equipos, con US$ 2.187 millones, y la energía eléctrica, con US$ 2.060 millones.

Entre los ítems de mayor crecimiento destacaron el servicio de tronadura, que subió 70,7%, la tunelería, con un alza de 31,1%, el arriendo de maquinaria y equipos, con 16,9%, y los explosivos, con 15,9%.

Por regiones, Atacama registró el mayor aumento absoluto del gasto, con US$ 447 millones adicionales y un alza de 20,2%, seguida por Antofagasta, que sumó US$ 417 millones y creció 5,1%. Entre ambas explicaron el 82% de los aumentos regionales.

Antofagasta, además, concentró el 52,7% del gasto de operación de la muestra, con siete de las 17 faenas analizadas.

Cochilco detecta alta concentración en proveedores clave

El reporte también identificó una alta concentración del gasto en pocos proveedores para algunos insumos clave. En diésel, explosivos, neumáticos y cal, los dos principales proveedores de cada faena reúnen más del 94% del gasto, la mayoría de las operaciones declara cinco proveedores o menos y un mismo proveedor se repite en buena parte de las faenas.

En conjunto, estos cuatro ítems suman US$ 2.174 millones al año, equivalentes al 13,7% del gasto de operación.

El caso más extremo es el diésel, con un gasto de US$ 1.190 millones al año, donde los dos principales proveedores capturan la totalidad del gasto y Copec aparece entre los dos primeros en 14 de las 17 faenas.

En neumáticos, Michelin y Bridgestone ocupan las dos primeras posiciones en 14 de las 16 faenas que reportan el ítem. En explosivos, Enaex figura entre los dos principales en 10 de 17 faenas, mientras que en cal Cbb Cales lo hace en 12 de 15.

La energía eléctrica también muestra una alta concentración, con 98% del gasto en los dos primeros proveedores.

Copec lidera entre los principales proveedores

Entre las empresas con mayor gasto de la gran minería, Copec lidera con US$ 1.002 millones al año, seguida por Komatsu, con US$ 907 millones, Enel, con US$ 655 millones, Finning/Caterpillar, con US$ 527 millones, y Metso, con US$ 464 millones.

Enaex, Michelin, Moly-Cop, Cbb Cales y Bridgestone completan los diez primeros lugares.

En total, los dos principales proveedores de cada ítem en cada faena recibieron US$ 10.248 millones al año, equivalentes al 64,5% del gasto de operación analizado.

Cochilco advirtió que estos indicadores describen la concentración del gasto observado en las faenas y no equivalen a participaciones de mercado ni permiten evaluar el grado de competencia.

El organismo agregó que en siete de cada diez casos el proveedor que lideraba un ítem en una faena en 2018 dejó de serlo en 2025, por lo que una mayor concentración no implica necesariamente relaciones más duraderas con los proveedores.