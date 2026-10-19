“Esta es la situación más grave que hemos conocido”: Mario Marcel apunta a las AFP por las pérdidas del Fondo E

l exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, responsabilizó a las AFP por las pérdidas registradas en el Fondo E y sostuvo que fueron las propias administradoras las que decidieron tomar posiciones en derivados con los recursos del fondo que se presenta a los afiliados como el de menor riesgo.

El economista abordó el tema este lunes, donde además planteó que la industria debería evaluar una forma de compensar a los afiliados más afectados.

“Es claro que lo que ha ocurrido con el Fondo E tiene que ver con decisiones de las administradoras. Nadie las obligó a tomar todas estas posiciones de derivados, nadie las obligó a hacerlo con el fondo que a la ciudadanía, a los afiliados, se les comunica como el menos riesgoso”, afirmó el exministro de Hacienda en entrevista con Radio ADN.

Marcel respondió así a la defensa que ha hecho la industria en los últimos días. El presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, sostuvo que en el manejo del fondo no se hicieron “locuras” ni operaciones fuera de la norma o de la ley, mientras que las administradoras han destacado que solo el 10% de los afiliados del Fondo E tiene más de 60 años y está próximo a jubilar.

Para el exministro, ese argumento no es suficiente. “El sistema de pensiones es un sistema en el cual uno tiene que pensar en cada uno de los afiliados, no es un tema de promedios, y ha sido muy común en el pasado que las AFP hagan cálculos excluyendo a ciertos afiliados que no se adaptan al modelo o al cálculo que ellos quieren hacer”.

Según Marcel, el episodio no solo refleja una decisión desacertada, sino también ciertas características del comportamiento que han tenido las AFP en los últimos años, lo que a su juicio hace que la situación sea más preocupante.

Marcel apunta a decisiones de las AFP y cuestiona críticas al regulador

Sobre el rol de los reguladores, el economista recordó que el exsuperintendente de Pensiones ha dicho que alertó a las administradoras sobre el riesgo y que el Banco Central también lo advirtió en su Informe de Estabilidad Financiera de noviembre del año pasado.

A eso agregó un elemento que, a su juicio, no ha estado en el debate. La norma que en abril puso límites a este tipo de operaciones comenzó a prepararse varios meses antes, porque las reglas sobre límites de inversión de las AFP pasan por una propuesta de la Superintendencia al Consejo Técnico de Inversiones y por una consulta pública antes de aprobarse y publicarse.

“En octubre las AFP sabían que venía esta regulación, y tampoco hicieron nada en ese momento”, sostuvo Marcel.

Ante eso, el exministro cuestionó los intentos de trasladar la responsabilidad al regulador o al Gobierno anterior, como lo hizo el ministro de Economía, Daniel Mas.

“Tratar de concentrar la responsabilidad en el regulador, y para qué decir en el gobierno, como lo ha intentado hacer el ministro de Economía, creo que al final lo único que lleva es a reducir la responsabilidad de las administradoras en algo que respondió a sus decisiones”.

Consultado por los dichos del exministro Pablo Longueira, quien advirtió que el daño al sistema será irreparable si los directores y ejecutivos de las AFP no responden ante la opinión pública, Marcel dijo que eso dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas o meses.

“Pensar que esto simplemente va a pasar, que va a pasar el temporal y después las cosas se van a normalizar o van a volver a ser como siempre, me parece que no es realista”, señaló.

Marcel también se refirió a los esquemas de bonos de los ejecutivos que estuvieron a cargo de estas operaciones y recordó que, durante la crisis subprime, una de las debilidades detectadas fueron los incentivos a ejecutivos que privilegiaban el rendimiento de corto plazo.

“Yo no conozco el detalle de los esquemas de bonos que tienen las AFP en Chile, por lo tanto no quiero decir que sea exactamente igual, pero es algo que tenemos que saber”, dijo, y agregó que esta situación es “la más grave que hemos conocido”.

Marcel plantea compensar a los afiliados más afectados

En cuanto a una posible compensación, Marcel mencionó la carta del economista Sebastián Edwards sobre la responsabilidad de los directorios y planteó que las administradoras podrían ponerse de acuerdo, tal como lo han hecho en otros momentos para impulsar campañas: “Quizás también deberían pensar en una manera de compensar a los afiliados más afectados, que si son tan pocos como ellos señalan, a lo mejor no es tan difícil”.

El exministro explicó que ese 10% de afiliados próximos a jubilar se está jugando cerca del 10% de su pensión. Considerando que la reforma de pensiones eleva en promedio los montos en torno a un 25%, estos afiliados perderían como resultado de la caída del Fondo E un poco menos de la mitad de esa mejora.

“El problema es que, una vez que la persona se jubila, ya no es reversible. Es distinto del afiliado que es joven, que puede esperar a que cambien las condiciones de mercado y se recuperen los fondos”, sostuvo.

Marcel añadió que, con el actual mercado laboral, es muy difícil que una persona de 65 años pueda postergar su jubilación porque probablemente no tenga trabajo.

En ese marco, calificó como “muy insatisfactoria” la actitud que ha mostrado la industria al defender que se trata de una estrategia de largo plazo y que el grupo afectado es acotado. A su juicio, las AFP deberían partir por dar explicaciones y disculpas, y luego evaluar si son capaces de generar alguna propuesta de compensación.

Fondos generacionales y nuevas reglas para las AFP

Frente a los proyectos que preparan parlamentarios para modificar el cobro de comisiones o para obligar a las administradoras a devolver las pérdidas, el exministro sugirió revisar primero lo que ya establece la reforma de pensiones aprobada en enero de 2025.

Asimismo, explicó que esa ley reemplaza los multifondos por fondos generacionales, que buscan ajustar la cartera a la edad de los afiliados sin necesidad de estar transando activos continuamente, e incorpora un benchmark o cartera de referencia que sanciona a las AFP cuyo rendimiento quede por debajo.

Marcel advirtió además que las administradoras han hecho campaña para que ese benchmark sea definido por ellas mismas y no por el regulador, y para postergar o incluso eliminar la licitación de afiliados, que busca reducir las comisiones: “Tenemos que estar también alerta a presiones para revertir o modificar el sentido de alguna de esas normas”.

En el plano político, el exministro sostuvo que en el Gobierno del presidente José Antonio Kast todavía priman intuiciones propias de una campaña, y puso como ejemplo la reacción del ministro Mas frente al Fondo E.

“Su primera reacción frente al tema del fondo es echarle la culpa a las autoridades anteriores. Eso la verdad es que para la ciudadanía, por lo menos si uno lo juzga por las encuestas, es cada vez menos convincente”, puntualizó.