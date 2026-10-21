“Una situación de absoluta imprudencia”: Juan Sutil apunta a las AFP y al regulador por la caída del Fondo E

Juan Sutil, empresario agrícola y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), calificó la caída del Fondo E de las AFP como un caso de imprudencia en las decisiones de inversión y pidió revisar tanto el actuar de las administradoras como el del regulador, en declaraciones entregadas en el marco de Enagro 2026.

“Yo creo que lo que estamos viendo es una situación de absoluta imprudencia y que tiene que, de alguna forma, la autoridad revisar varias cosas”, afirmó Sutil.

Sus dichos se producen en medio de la investigación abierta por la Superintendencia de Pensiones, que el martes 20 de octubre inició un proceso sancionatorio contra las siete AFP del sistema, Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y Uno, por las pérdidas del Fondo E, que acumuló una caída cercana a 10,4% entre enero y septiembre, una de las mayores en su historia.

Las pérdidas se explican por posiciones en derivados, principalmente swaps, con las que las administradoras apostaron a una baja de las tasas de interés en Estados Unidos. El alza de esas tasas golpeó el valor de los instrumentos, afectando al fondo que se promociona como el más conservador del sistema.

Sutil apunta a las AFP y también al regulador

En ese contexto, Sutil planteó que hay que establecer cómo actuaron los responsables de las inversiones y cuál fue el rol de los directores de las administradoras. A su juicio, la imprudencia estuvo en haber tomado decisiones apostando a un comportamiento del mercado que finalmente no se dio.

El empresario también puso el foco en la regulación vigente. “¿Por qué no actuó y por qué el regulador no fijó los márgenes de acción? Porque si los márgenes de acción son muy amplios (…) Si los márgenes de acción son menores, bueno, tú tienes límites”.

Según Sutil, la revisión debe abarcar decisiones que se tomaron incluso durante el gobierno anterior, cuando otras autoridades estaban a cargo de la supervisión, así como las que debe adoptar hoy la autoridad.

Respecto del actuar de la actual administración, el expresidente de la CPC explicó que la autoridad exigió un plazo para cerrar las posiciones de riesgo: “Lo que hizo la autoridad fue, oiga, aquí estamos frente a riesgo y, por lo tanto, usted tiene que tener un plazo para liquidar esta posición, que es una posición de riesgo, de especulación, y si las tasas siguen subiendo, la pérdida puede ser mayor”.

En abril, la Superintendencia impuso nuevos límites al uso de derivados, lo que obligó a las AFP a deshacer esos contratos.

Aunque admitió que se puede debatir si era el momento adecuado para liquidar, Sutil respaldó la decisión. “Yo creo que el gobierno ha estado bien porque al final lo que está haciendo es de alguna forma evitar que esto continúe una pérdida mayor. Desde ese punto de vista, la contención es la correcta, en mi opinión”.

“Primero entender muy bien lo que ocurrió”

“Yo creo que todo eso requiere más que salir a buscar culpable en este minuto y a cortar cabeza, yo creo que lo que hay que hacer es primero entender muy bien lo que ocurrió, después explicarlo muy bien a la sociedad”, señaló.

Sutil agregó que luego deberán corregirse las políticas de riesgo y sancionarse a quienes actuaron con imprudencia, sean autoridades pasadas u operadores.

El empresario también buscó explicar el origen técnico del problema. “Nadie toma decisiones para hacerle el daño a alguien. El punto es que se tomó una decisión que descalza los tiempos”. Según su lectura, eso cambia el valor del activo, pero no su rentabilidad.

No obstante, aclaró que no es experto en materia económica y que la explicación al público debe darla primero la autoridad, “en palabras fáciles”, y después la propia industria de AFP.

Sutil habla de una responsabilidad “más bien sistémica”

El exlíder gremial reconoció que lo ocurrido es negativo para el país y para el sistema previsional, aunque salió en defensa de su trayectoria.

“El sistema AFP ha sido un buen sistema durante décadas, que ha tenido buenas rentabilidades, que ha actuado correctamente bien, que no ha habido escándalos al respecto, y esta es la primera vez que tenemos un problema”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el regulador debe explicar por qué aceptó esas inversiones y por qué no ajustó las políticas con anticipación: “Las podría haber cambiado hace 5 años o hace 10 años, y eso no ha ocurrido. Entonces aquí yo creo que hay una responsabilidad más bien sistémica”.

Consultado por la posibilidad de compensar a los afiliados de los fondos afectados, Sutil dijo desconocer lo que establece la normativa y reiteró que lo primero es determinar las responsabilidades “correctamente, más que salir a cortar cabeza uno a uno”.

Finalmente, apuntó a que, si las administradoras actuaron dentro de sus atribuciones y límites, y considerando que se trató de una situación generalizada en la industria, el problema va más allá de casos puntuales: “Yo creo que es más profundo lo que hay que cambiar y regular”.