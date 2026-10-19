Gobierno pide a la minería suspender faenas y trasladar a trabajadores ante nuevo sistema frontal entre Coquimbo y Biobío

El Ministerio de Minería llamó este lunes a las empresas, productores y trabajadores de la gran, mediana y pequeña minería a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad ante la emergencia climática declarada entre las regiones de Coquimbo y Biobío. La medida responde a un sistema frontal que, según las proyecciones, tendrá su fase más aguda este martes.

La cartera pidió privilegiar en todo momento el resguardo de la vida y la integridad de las personas, y extremar las medidas preventivas en las faenas mineras del país.

En ese contexto, el ministerio instó a los actores del sector a evaluar permanentemente las condiciones de seguridad de las operaciones y a suspender oportunamente las labores cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo.

La indicación incluye trasladar a los trabajadores a lugares seguros, especialmente en sectores cordilleranos, precordilleranos y zonas cercanas a quebradas y cauces. La autoridad también solicitó evitar desplazamientos por caminos inestables y mantenerse alejados de cauces y quebradas ante eventuales crecidas o desprendimientos de material.

Riesgo de aluviones, deslizamientos y caída de rocas

De acuerdo con los antecedentes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), las precipitaciones pueden favorecer la ocurrencia de aluviones, deslizamientos y caídas de rocas en zonas precordilleranas.

El subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que “una especial preocupación son los pequeños mineros que trabajan en zonas precordilleranas. A ellos les decimos que, en forma preventiva, suspendan las faenas y desciendan a lugares seguros mientras dure la emergencia”.

El subsecretario sostuvo además que “la prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces para evitar accidentes”.

Ministerio entrega lineamientos para las faenas

Ante este evento meteorológico, el Ministerio de Minería entregó una serie de lineamientos para los productores mineros. Entre ellos, evaluar oportunamente la suspensión de las faenas cuando las condiciones representen un riesgo para las personas, y descender o trasladar equipos y maquinaria hacia lugares seguros.

La cartera también pidió revisar el estado de los caminos de acceso, botaderos, taludes, instalaciones, equipos y sistemas de drenaje, además de verificar el funcionamiento de las vías de evacuación y de los sistemas de comunicación.

Otro de los puntos solicitados fue informar a todo el personal sobre los protocolos de actuación ante emergencias y reforzar las medidas de autocuidado, junto con mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las instrucciones del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y de las autoridades competentes.

El Ministerio de Minería informó que continuará monitoreando la evolución del sistema frontal en coordinación con los organismos competentes, e hizo un llamado a los pequeños productores a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La cartera solicitó, además, que ante cualquier situación de emergencia o contingencia que afecte a las faenas mineras, los productores se comuniquen de inmediato con Senapred, a fin de coordinar las gestiones que correspondan con los organismos competentes.