Gobierno presenta en LME Week 2026 cartera de US$ 105.000 millones para atraer inversión minera

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expusieron en Londres la estrategia del Gobierno para posicionar a Chile como plataforma minera de Sudamérica.

La presentación se realizó durante el Seminario Anual de Minería de la Anglo-Chilean Society, en el marco de la semana de la minería en la Bolsa de Metales de Londres, ante ejecutivos de las principales compañías mineras del mundo.

“Queremos que las compañías internacionales no solo vengan a extraer minerales. Queremos que encuentren en Chile un lugar para invertir, innovar, desarrollar tecnología y proyectarse al mundo. Nuestra ambición es convertir a Chile en la plataforma minera y logística más competitiva de América del Sur”, afirmó el biministro Mas en su exposición.

Chile proyecta US$ 105.000 millones en inversión minera

Las autoridades plantearon que el país combina una reforma tributaria con una agenda internacional de posicionamiento para atraer inversión privada al sector.

Según indicaron, Chile concentra el 23% del mercado mundial de cobre y proyecta una cartera de inversiones mineras por US$ 105.000 millones hacia 2034, lo que lo posiciona como un socio relevante para la transición tecnológica y energética a nivel global.

El biministro Mas explicó que el cambio en esta etapa radica en la voluntad del Gobierno del presidente José Antonio Kast de facilitar la inversión privada, aunque remarcó que el Estado debe seguir protegiendo el interés público.

En ese sentido, Mas destacó medidas como la reducción gradual del impuesto corporativo de 27% a 23% y la entrega de estabilidad tributaria por hasta 20 años para grandes desarrollos mineros: “Chile no solo está de vuelta, sino que ya ocurren cambios en favor de una mayor inversión”.

Gobierno destaca estabilidad institucional y seguridad jurídica

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna puso el acento en los atributos institucionales del país para atraer capitales.

“Chile ofrece algo que es cada vez más escaso en el mapa geopolítico actual: estabilidad institucional, una democracia sólida y una matriz energética que hoy es una de las más limpias y competitivas del hemisferio sur”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller agregó que el país cuenta con un marco que da garantías a los inversionistas de largo plazo.

“El Estado de Chile ha consolidado un marco de seguridad jurídica que protege la inversión a largo plazo y, al mismo tiempo, busca incentivar un compromiso con el desarrollo tecnológico local”.

Pérez Mackenna explicó además que la Política Nacional de Minería, la Estrategia Nacional de Minerales Críticos y la Estrategia Nacional de Litio buscan atraer al capital internacional hacia la creación de cadenas de valor dentro del país.

La Cancillería ha desplegado estas iniciativas en los principales mercados globales bajo la plataforma Choose Chile, orientada a captar inversión extranjera en cobre, litio e infraestructura tecnológica.

Codelco y nuevas alianzas con privados

Durante el seminario también se abordó el rol de Codelco, que en 2025 produjo 1,44 millones de toneladas de cobre. El Gobierno y la propia estatal han impulsado una estrategia de alianzas con compañías internacionales para incorporar capital, tecnología y capacidades.

“Nuestra visión es pragmática: lo importante no es quién tiene el monopolio de las soluciones, sino cómo conseguimos más inversión, productividad y valor para Chile. Ese mismo pragmatismo está abriendo un nuevo capítulo en otro recurso estratégico: el litio”, dijo Mas.

El biministro agregó que “estamos avanzando en contratos especiales de operación con privados y nuevas oportunidades de recuperación de litio mediante economía circular”.