Global66: Envíos de dinero desde Chile al exterior superan los US$ 310 millones en el tercer trimestre

Global66 cerró el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento de 74% en su volumen total de operaciones en Chile, con más de US$ 850 millones movilizados entre julio y septiembre.

En el mismo periodo, las transferencias internacionales realizadas desde el país a través de la fintech superaron los US$ 310 millones, lo que representa un alza de 16% respecto de igual trimestre de 2025.

El mayor crecimiento del volumen total frente a los envíos al exterior refleja un uso más diversificado de la plataforma. Las transferencias internacionales pasaron de representar el 55% del volumen de la compañía en Chile en el tercer trimestre de 2025 a un 36% en el mismo periodo de este año.

Solo en septiembre, los envíos desde Chile sobrepasaron los US$ 105 millones, un 31% más que en igual mes del año pasado.

Estados Unidos y España lideran los destinos

Estados Unidos y España se mantuvieron como los principales destinos de los envíos, con un 15% y un 14% del volumen con información de ruta disponible, respectivamente. Les siguieron Colombia, con 11%, Argentina, con 10%, y Brasil, con 8%.

Los mayores incrementos se registraron en los envíos hacia Argentina, que subieron 43%, y hacia Brasil, que aumentaron 33%.

Respecto de los motivos, la ayuda familiar continuó siendo el principal propósito declarado de las transferencias. Sin embargo, cerca de la mitad del volumen con motivo informado correspondió a estudios, servicios profesionales, negocios y otros pagos, lo que da cuenta de cómo los chilenos utilizan cada vez más estos servicios para trabajar, estudiar o recibir pagos desde el extranjero.

“Las fronteras están dejando de definir dónde las personas pueden desarrollar sus proyectos. Hoy es posible trabajar, estudiar o emprender conectándose con distintos países sin necesariamente vivir en ellos”, señaló el CEO y cofundador de Global66, Tomás Bercovich.

“Queremos que esa realidad sea cada vez más accesible y acompañar a quienes buscan nuevas oportunidades más allá de su lugar de origen”, agregó el ejecutivo.

Global66 duplica su volumen regional

A nivel regional, Global66 superó los US$ 2.140 millones movilizados durante el tercer trimestre en sus cuatro mercados foco, Chile, Colombia, Argentina y Perú, el doble del volumen registrado un año antes. En conjunto, en estos países se realizaron más de 6,57 millones de transacciones, 2,5 veces el registro del tercer trimestre de 2025.

En transferencias internacionales, los cuatro mercados movilizaron más de US$ 640 millones, 1,5 veces el volumen de igual periodo del año anterior.

Colombia triplicó sus envíos y ya representa el 35% del total, mientras que Argentina y Perú crecieron 39% y 22%, respectivamente.

“Nuestro desafío es seguir desarrollando soluciones financieras que les permitan aprovechar oportunidades internacionales de manera sencilla, sin que la gestión de su dinero se convierta en una barrera”, sostuvo Bercovich.