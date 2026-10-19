Enap realiza una de las mayores inversiones de su historia en el extranjero y compra operación petrolera en Ecuador por más de US$ 200 millones

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anunció que su filial Enap Sipetrol S.A. firmó un contrato para adquirir el 100% de Pluspetrol Ecuador B.V., sociedad con participación en el bloque 10, ubicado en la provincia de Pastaza, Ecuador, por un precio base de US$ 207 millones.

La operación está sujeta a mecanismos de ajuste de precio y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se enmarca en el plan de reorganización del portafolio internacional de exploración y producción de Enap y en su integración con el negocio de refinación en Chile.

El acuerdo está alineado con la estrategia de la compañía de priorizar inversiones internacionales que permitan la integración física de crudos compatibles con las refinerías chilenas. Entre los objetivos de la transacción está que Enap acceda directamente al costo de extracción, extienda la sostenibilidad de su negocio de refinación en el país, aumente su competitividad operativa y fortalezca la seguridad de suministro energético para Chile.

Actualmente, los crudos ecuatorianos representan más del 20% de la canasta que procesan las refinerías de la estatal.

Ecuador se consolidará como principal plataforma regional de Enap

Enap opera en Ecuador desde 2003, con contratos de prestación de servicios en los bloques 46, Mauro Dávalos Cordero, y 47, Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos. La producción acumulada de la compañía en ese país supera los 150 millones de barriles desde el inicio de sus operaciones, lo que le ha permitido alcanzar un flujo neto positivo —la suma de todas las remesas de dividendos menos los flujos enviados a Ecuador— superior a US$ 530 millones.

Una vez aprobada la transacción, Enap ampliará su base productiva en el país y consolidará a Ecuador como su principal plataforma regional. El bloque 10 tiene una superficie de 1.985 km², se encuentra en explotación y cuenta con potencial de crecimiento.

En el corto plazo, la operación permitiría incrementar la producción de Enap en Ecuador un 26%, desde los actuales 27.000 barriles diarios hasta 34.000. Además, las reservas probadas de la compañía en ese país aumentarían un 34%, desde 50 millones hasta 67 millones de barriles de petróleo.

Enap apunta a fortalecer su negocio de refinación en Chile

“Esta decisión expresa la mirada de largo plazo con que estamos conduciendo Enap. La compañía ha alcanzado una posición que le permite abordar responsablemente una inversión de esta envergadura y proyectar su desarrollo sobre bases sólidas. Estamos dando un paso relevante para fortalecer a una empresa estratégica para Chile y asegurar su valor futuro”, afirmó el presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga.

“Esta operación está totalmente alineada con nuestro plan de transformación de Enap y es resultado de un trabajo riguroso, que combina disciplina financiera, ambición comercial, conocimiento técnico y más de dos décadas de experiencia operando en Ecuador”, señaló el gerente general de la compañía, Julio Friedmann.

El ejecutivo agregó que sus equipos están preparados para integrar el activo y desarrollar todo su potencial, manteniendo los estándares de seguridad y eficiencia que exige la estatal en cada una de sus operaciones.