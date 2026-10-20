Dólar cae de los $975 tras avances en la mediación entre Estados Unidos e Irán y caída del petróleo

El dólar cerró este martes en $974,1, con una caída de $7,1 respecto al cierre anterior, tras haber alcanzado un máximo diario de $985.

La divisa partió la jornada al alza, pero giró a la baja después de conocerse reportes de avances en la mediación entre Estados Unidos e Irán, lo que la llevó a romper el rango en que se había movido durante los últimos días.

El petróleo WTI caía 0,78%, hasta los US$ 97,77 por barril, tras haber superado los US$ 101 durante la jornada. El Brent, en tanto, retrocedía 0,84%, hasta los US$ 108,63, después de tocar un máximo de US$ 111,96.

En los metales, el cobre subió 0,30% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los US$ 6,60 la libra, según datos de Cochilco, mientras que el oro se mantenía estable en US$ 4.142 la onza.

Mediación entre Estados Unidos e Irán presiona al petróleo

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que la caída del petróleo ocurrió luego de que se conociera que una propuesta del jefe del Ejército de Pakistán habría sido aprobada por Estados Unidos y contaría con el consentimiento preliminar de Irán.

“Más tarde, fuentes de la negociación desmintieron que un acuerdo estuviera cerca, lo que permitió al crudo recuperar más de un dólar. La tensión sigue latente, con nuevos ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz”, explicó.

“Pasadas las 13:00, Teherán transmitió a Pakistán que no tenía nada nuevo que decir a Estados Unidos y condicionó la confianza a la reapertura de Ormuz según su propia propuesta, lo que mantiene la incertidumbre sobre la mediación. Para Chile, un crudo más contenido alivia la presión sobre los combustibles y la inflación, y resta soporte al dólar”, agregó Santillán.

Asimismo, indicó que una confirmación de avances entre Estados Unidos e Irán y un dólar global más débil favorecerían la extensión de la baja, mientras que un quiebre de las conversaciones con un nuevo salto del petróleo podría devolver al tipo de cambio hacia $979.

Juan Ortiz, senior account manager de XTB, atribuyó el movimiento de la divisa a la debilidad del Dollar Index, la estabilidad del cobre y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense: “La fortaleza del cobre continúa entregando soporte al peso chileno, mientras que el retroceso del dólar a nivel internacional favorece a las monedas emergentes”.

“Sin embargo, las tasas estadounidenses persistentemente elevadas y las presiones inflacionarias asociadas al precio del petróleo podrían limitar una mayor apreciación de la moneda local”, añadió.

“Para las próximas sesiones, proyectamos un rango de fluctuación entre $970 y $990, con posibilidades de alcanzar los $960 si el cobre mantiene su fortaleza y el dólar global continúa debilitándose. Por el contrario, un repunte de los rendimientos estadounidenses podría impulsar al tipo de cambio nuevamente hacia los $1.000”, proyectó.