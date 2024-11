¿Cómo se avecina la Navidad para las familias en Chile? Estos son los hallazgos de la encuesta de la CNC

¿Cómo está el bolsillo para estas festividades? ¿Cuál es el presupuesto para la cena navideña? ¿Qué medio de pago preferirán para las compras? Son algunas de las interrogantes que responde el estudio de la Cámara Nacional de Comercio.

Las festividades navideñas son una de las fechas favoritas para los niños, pero pueden convertirse en un dolor de cabeza para muchas familias que deben considerar los gastos de la cena y los regalos, así lo muestra el reporte de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

De los 888 encuestados, el 89% (791 personas) afirmó que comprará regalos esta Navidad, mientras que un 11% no lo hará, porcentaje menor al 16% registrado en la encuesta de 2023.

En cuanto a los motivos por los cuales no realizarán compras, el 74% mencionó la difícil situación económica y el desempleo como principales razones. Le siguen un 6% que afirma no hacer regalos de Navidad en general, y otro 6% que señala que no celebra estas festividades.

Por otro lado, el 89% de las personas que sí realizará compras, reportó que un 15% gastará más que el año pasado, un 46% estima que el gasto será similar y un 39% cree que comprará menos, lo que representa un aumento respecto a 2023.

El grupo de personas que planea comprar menos está compuesto principalmente por jóvenes de entre 18 y 30 años, con un 45% en este rango.

La Navidad es la fecha más importante para el comercio minorista, concentrando históricamente el 13% de las ventas anuales del retail y superando en cerca de un 40% las ventas promedio de cualquier otro mes.

Respecto al gasto, un 29% asegura que gastará más esta Navidad, un 36% cree que tendrá un gasto similar al del año pasado, y un 35% afirma que gastará menos.

Otro aspecto importante es la cena navideña. Según el estudio, un 61% afirmó que incurrirá en gastos relacionados con esta, y un 55% se encuentra en un rango de gasto entre $30.000 y $60.000. El gasto promedio por persona es de $41.000, considerando un grupo promedio de 5,6 personas.

Los productos más demandados

Las categorías más demandadas son vestuario, un 92% cree que comprará en esta categoría; seguida de belleza y cuidado personal, con un 87%; juguetes, con un 82%; y accesorios, con un 80%. Más atrás se encuentran calzado (68%), artículos deportivos (66%), entretenimiento (65%) y librería (61%).

Respecto a los medios de pago, destaca la tarjeta de débito, con un 67% que planea pagar sus compras con ella. Le sigue la tarjeta de crédito, mencionada por un 31%, y las tarjetas de casas comerciales, con un 25%, que han aumentado significativamente respecto a 2023. Luego, un 22% menciona el efectivo, un 14% las tarjetas de prepago y un 13% las billeteras digitales.

Por último, un 14,6% de los encuestados planea endeudarse para las compras navideñas, cifra similar a la reportada en 2023.