Cobre cierra bajo los US$ 6,6 la libra con una caída de 0,68% tras subida de inventarios en Londres

El precio del cobre cerró este lunes en US$ 6,58 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa una caída de 0,68% respecto del cierre de la sesión anterior. El contrato a tres meses retrocedió 0,74% y se ubicó en US$ 6,52 la libra.

Los contratos más largos también retrocedieron. El cobre con vencimiento al 15 de diciembre de 2027 cerró en US$ 6,52 la libra, con una baja de 0,72%, mientras que el contrato al 20 de diciembre de 2028 se ubicó en US$ 6,55 la libra, con una caída de 0,76%.

En la Bolsa de Metales de Londres, el metal se cotizó en US$ 14.496 por tonelada, mientras que en la Bolsa de Nueva York (Comex) los contratos a entregar en octubre se transaron en US$ 6,53 la libra y los de enero en US$ 6,61 la libra. Los contratos a marzo y septiembre de 2027 llegaron a US$ 6,68 y US$ 6,88 la libra, respectivamente.

El promedio de la primera posición de Comex durante septiembre se ubicó en US$ 6,58 la libra.

Minería El precio del cobre sube 15,3% en lo que va de 2026 Precio contado diario del cobre grado A en la Bolsa de Metales de Londres, en dólares por libra, entre el 2 de enero y el 19 de octubre de 2026. 2 de enero US$ 5,70 19 de octubre US$ 6,58 Máximo · 17 de agosto US$ 6,74 Variación +15,3% 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct El promedio del año llega a US$ 6,13 la libra Promedio del precio contado en lo que va del año, según la cifra oficial que Cochilco informa cada día. 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct El cobre tocó su máximo del año el 17 de agosto, en US$ 6,74 la libra. Su punto más bajo fue el 19 de marzo, con US$ 5,36. Fuente: Cochilco · Elaboración: CNN Chile.

Cobre mantiene alza superior a 40% en 2026

En la Bolsa de Shanghái, los cátodos de cobre con entrega en noviembre se cotizaron en US$ 7,46 la libra, incluidos impuestos, mientras que los contratos a febrero, abril y octubre de 2027 oscilaron entre US$ 7,31 y US$ 7,35 la libra.

El promedio de los contratos de liquidación de Shanghái durante septiembre llegó a US$ 7,43 la libra, con el yuan cotizando en 6,6809 unidades por dólar.

Pese a la baja de la jornada, el precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se mantiene muy por encima del registrado el año pasado. El promedio año a la fecha llega a US$ 6,13 la libra, un alza de 40,35% respecto del mismo período de 2025, cuando el metal promediaba US$ 4,37 la libra.

El promedio del mes anterior se ubicó en US$ 6,57 la libra, y en lo que va de octubre el promedio sube a US$ 6,60 la libra.

Inventarios suben casi 26% en Shanghái

Los inventarios del metal también mostraron movimientos relevantes. En la Bolsa de Metales de Londres, las existencias subieron 2,99% en el día, hasta las 232.175 toneladas. En la Bolsa de Nueva York, en cambio, los inventarios se mantuvieron prácticamente estables, con un alza de apenas 0,04%, hasta las 717.026 toneladas.

El mayor movimiento se registró en la Bolsa de Shanghái, donde las existencias subieron 25,91% en una semana, desde las 58.744 hasta las 73.962 toneladas.

Entre los otros metales transados en Londres, el zinc subió 0,99% y el níquel avanzó 0,69%, mientras que el aluminio y el plomo tuvieron variaciones marginales de 0,17% y 0,11%, respectivamente. El estaño, en tanto, se cotizó en US$ 23,15 la libra, con un alza de 0,68%.

El carbonato de litio, por su parte, se cotizó en US$ 18,95 por kilogramo al 13 de octubre, según el último registro del Banco Central.