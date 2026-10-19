Cobre cierra bajo los US$ 6,6 la libra con una caída de 0,68% tras subida de inventarios en Londres

El precio del cobre cerró este lunes en US$ 6,58 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa una caída de 0,68% respecto del cierre de la sesión anterior. El contrato a tres meses retrocedió 0,74% y se ubicó en US$ 6,52 la libra.
Los contratos más largos también retrocedieron. El cobre con vencimiento al 15 de diciembre de 2027 cerró en US$ 6,52 la libra, con una baja de 0,72%, mientras que el contrato al 20 de diciembre de 2028 se ubicó en US$ 6,55 la libra, con una caída de 0,76%.
En la Bolsa de Metales de Londres, el metal se cotizó en US$ 14.496 por tonelada, mientras que en la Bolsa de Nueva York (Comex) los contratos a entregar en octubre se transaron en US$ 6,53 la libra y los de enero en US$ 6,61 la libra. Los contratos a marzo y septiembre de 2027 llegaron a US$ 6,68 y US$ 6,88 la libra, respectivamente.
El promedio de la primera posición de Comex durante septiembre se ubicó en US$ 6,58 la libra.
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2 de enero
US$ 5,70
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19 de octubre
US$ 6,58
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Máximo · 17 de agosto
US$ 6,74
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Variación
+15,3%
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Cobre mantiene alza superior a 40% en 2026
En la Bolsa de Shanghái, los cátodos de cobre con entrega en noviembre se cotizaron en US$ 7,46 la libra, incluidos impuestos, mientras que los contratos a febrero, abril y octubre de 2027 oscilaron entre US$ 7,31 y US$ 7,35 la libra.
El promedio de los contratos de liquidación de Shanghái durante septiembre llegó a US$ 7,43 la libra, con el yuan cotizando en 6,6809 unidades por dólar.
Pese a la baja de la jornada, el precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se mantiene muy por encima del registrado el año pasado. El promedio año a la fecha llega a US$ 6,13 la libra, un alza de 40,35% respecto del mismo período de 2025, cuando el metal promediaba US$ 4,37 la libra.
El promedio del mes anterior se ubicó en US$ 6,57 la libra, y en lo que va de octubre el promedio sube a US$ 6,60 la libra.
Inventarios suben casi 26% en Shanghái
Los inventarios del metal también mostraron movimientos relevantes. En la Bolsa de Metales de Londres, las existencias subieron 2,99% en el día, hasta las 232.175 toneladas. En la Bolsa de Nueva York, en cambio, los inventarios se mantuvieron prácticamente estables, con un alza de apenas 0,04%, hasta las 717.026 toneladas.
El mayor movimiento se registró en la Bolsa de Shanghái, donde las existencias subieron 25,91% en una semana, desde las 58.744 hasta las 73.962 toneladas.
Entre los otros metales transados en Londres, el zinc subió 0,99% y el níquel avanzó 0,69%, mientras que el aluminio y el plomo tuvieron variaciones marginales de 0,17% y 0,11%, respectivamente. El estaño, en tanto, se cotizó en US$ 23,15 la libra, con un alza de 0,68%.
El carbonato de litio, por su parte, se cotizó en US$ 18,95 por kilogramo al 13 de octubre, según el último registro del Banco Central.
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