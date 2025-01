CEO de Scotiabank en Chile: “Seguimos siendo un país que es atractivo para los inversores extranjeros”

El CEO de Scotiabank en Chile y Uruguay, Diego Masola abordó diversos aspectos del banco y del estado económico dle país

El CEO de Scotiabank en Chile y Uruguay, Diego Masola abordó en Agenda Económica de CNN Chile el estado del país en materia de inversión.

A juicio de Masola, nuestro país sigue siendo atractivo para las inversiones extranjeras.

“Convengamos que en los últimos años, desde 2019 hasta ahora, por diferentes motivos en Chile, hubo cierta incertidumbre que se ha ido disipando de a poquito, primero con el tema de las consultas populares de los referéndum, después con el tema de las leyes, las reformas provisionales de los fondos de pensión y la reforma impositiva”, comenzó diciendo el CEO del banco.

Agregó que “en la medida que vayamos saliendo y vayamos dando certeza a los inversores de largo plazo, los capitales van a volver a Chile. Seguimos siendo un país atractivo, seguimos siendo un país ordenado, que tiene un bajo riesgo país en general, que es atractivo para los inversores extranjeros”.

Consultado si dicha opinión era compartida en la sede central de Scotiabank en Toronto, Masola afirmó que sí.

“Definitivamente, y por eso es que aumentamos la participación nuestra en la subsidiaria local. Nosotros, Scotiabank desde Canadá, era dueño hasta hace muy poco, hasta hace 18 meses atrás del 75% de las acciones, el otro 25% era de la familia Said, y hoy el accionista canadiense compró a la familia Said, y la familia Said quedó como accionista del banco en Canadá, en el holding, en la casa matriz. Pero nosotros hoy somos dueños del 99.98% de las acciones, el banco canadiense, aquí en Chile, y eso es porque le tenemos confianza al país”, cerró.

Revisa la entrevista completa acá: