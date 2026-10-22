Camioneros alertan que alza del diésel se iguala al “bencinazo” de marzo y que pequeños transportistas comenzarían a quedar fuera del mercado

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) alertó que la nueva alza de los combustibles se iguala al “bencinazo” ocurrido en marzo y advirtió que hay pequeñas empresas transportistas que estarían quedando fuera del mercado.

Ayer, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) comunicó la variación semanal de los combustibles, dando a conocer un alza de $91,5 en el diésel. Mientras que la gasolina de 93 octanos subirá a $41,3 por litro y la de 97 octanos aumenta a $41,3.

En ese contexto, el gremio señaló que con el incremento en el precio del diésel “por primera vez el precio de este combustible alcanzó, e incluso superó levemente, el valor que alcanzó con el ‘bencinazo’ de marzo. De esta forma, quedó en el inédito rango de los $ 1.600 el litro promedio”.

Según dijeron, esta situación genera que “numerosas pequeñas empresas han empezado a quedar fuera de mercado por costos de operación inalcanzables debido, por una parte, a las alzas, y también por la gran dificultad de traspasar los sobrecostos a sus mandantes”.

“También se conoce de pequeños transportistas que empezaron a vender sus camiones por las mismas causas”, acusaron los camioneros.

Este mismo miércoles, el presidente de la CNDC, Juan Araya, se reunió con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, instancia a la que también asistieron dirigentes camioneros de San Antonio, “quienes recientemente hicieron una caravana por sitios de actividades portuarias en demanda de reajustes tarifarios con navieras y grandes operadores”.

En la cita, los camioneros plantearon la urgencia de poner en marcha un mecanismo de traspaso efectivo de sobrecostos, denominado “fuel surcharge”.