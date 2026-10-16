Biministro Mas asegura que Codelco no se vende: “Sigue siendo la principal empresa de Chile y por eso queremos cuidarla”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que el Gobierno vaya a desprenderse del control de Codelco, aunque anticipó que la estatal buscará ampliar sus alianzas con privados para enfrentar su situación financiera.

Las declaraciones las formuló durante el primer seminario de “Esto es Chile”, realizado en Rancagua, donde fue consultado por la situación de la compañía.

“Codelco, también lo hemos dicho, no vamos a poner en venta su matriz, pero sí nos interesa, dada la condición financiera que tiene Codelco, buscar más y mejores asociaciones”, planteó la autoridad, que mencionó como objetivos “traer capital fresco, traer nuevas ideas, traer nuevas minas”, según consignó La Tercera.

Según dijo la autoridad, esa línea de trabajo se está explorando con profundidad y seguirán conociéndose novedades al respecto. El anuncio se produce semanas antes de que la cuprífera entregue su plan de inversiones, previsto para noviembre, documento que debería contener las principales definiciones adoptadas por la nueva administración. En el mercado se espera que ese plan entregue luces sobre eventuales ventas de participaciones, adquisiciones y nuevas asociaciones.

Gobierno pide junta extraordinaria por seguridad en Codelco

Mas también abordó los accidentes fatales registrados en la minería durante las últimas semanas, entre ellos los dos trabajadores fallecidos el domingo en la división El Teniente. “Parto mandándole un abrazo y condolencias a esas familias que han perdido a familiares en tan tristes circunstancias”, señaló.

En ese marco, reveló que el Gobierno, en su calidad de accionista, pidió una instancia formal para revisar la situación. “Junto al Ministro de Hacienda, que son los representantes del gobierno, que es el accionista, hemos pedido una junta extraordinaria precisamente para profundizar qué está pasando y qué podemos hacer mejor respecto a seguridad”.

La autoridad fue enfática en el estándar que espera de la compañía. “No puede ser que una persona salga a su trabajo en la mañana y no tenga la seguridad de que, por las condiciones de trabajo no pueda volver a su casa. La verdad que es tolerancia cero a algo así, lo hemos dicho públicamente y lo estamos concretando en hechos, no son solo con declaraciones”.

La junta extraordinaria llega mientras la estatal enfrenta un segundo frente. La Fiscalía investiga errores en la contabilización de la producción de la compañía, que incluyen material duplicado en las divisiones Ministro Hales y Salvador, un episodio que el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ha calificado directamente como producción falsa.

“Sigue siendo la principal empresa de Chile”

Pese a ese escenario, Mas defendió el rumbo que ha tomado la administración y el peso de la empresa en la economía nacional. “Hay un gobierno corporativo que está haciendo cambios bien relevantes, basado principalmente en seguridad, en producción, en estabilización de la compañía”, indicó, al describir una firma que arrastra una deuda elevada y que combina divisiones muy poco rentables con otras bastante rentables, algunas de ellas muy antiguas.

“Está lleno de complejidades, pero sigue siendo la principal empresa de Chile y por eso queremos cuidarla”, agregó.

En el mismo seminario, el biministro abordó la meta de crecimiento de 4% fijada por el presidente José Antonio Kast, que, según dijo, obliga a cada ministro a lograr esa cifra en las regiones. Recordó que la Región de O’Higgins superó ese nivel hace dos años, pero decreció el año pasado, y planteó que el impulso debe venir del sector privado.

“El crecimiento en las regiones lo tienen que liderar los privados, nosotros como gobierno estamos haciendo un cambio bien relevante para pasar de un estado que era desconfiado, que ponía muchas trabas, a un estado que facilite”, puntualizó.