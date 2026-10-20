Producción de cobre de BHP se desploma casi 20% y Escondida anota su peor trimestre del año por menor ley del mineral, mal tiempo y un accidente fatal

La producción de cobre de BHP cayó 19% en el trimestre terminado en septiembre, hasta 400.700 toneladas, afectada principalmente por sus operaciones en Chile.

Según el reporte operacional publicado por la compañía, Minera Escondida produjo 252.600 toneladas, una baja de 23% respecto del mismo trimestre de 2025, mientras que Spence, en la Región de Antofagasta, retrocedió 15%, hasta 47.400 toneladas.

Entre ambas faenas, Chile aportó cerca de tres de cada cuatro toneladas de cobre que produjo la minera anglo-australiana en el primer trimestre de su año fiscal 2027, que comenzó en julio.

Producción de Escondida cae 23%

En Escondida, la mina de cobre más grande del mundo y en la que BHP tiene una participación de 57,5%, la caída respondió a una menor producción de concentrado. La ley del mineral procesado bajó de 0,94% a 0,81%, en línea con lo planificado, y el trimestre incluyó mantenciones programadas.

A eso se sumó el mal tiempo de julio y agosto, que limitó la logística y el uso de la flota de camiones, y la suspensión temporal de todas las actividades mineras tras la muerte de un trabajador el 23 de septiembre.

“Las muertes de dos colegas en Escondida y Peak Downs son una pérdida profunda. Nuestros pensamientos siguen con sus familias y amigos. Ninguna pérdida de vida es aceptable”, afirmó el gerente general de BHP, Brandon Craig. La minera informó que hay una investigación en curso y que trabaja junto a las autoridades locales.

La producción de cátodos de Escondida, en cambio, subió 18%, hasta 54.700 toneladas, gracias a mejores recuperaciones en los procesos de lixiviación. En el período, además, entró en vigencia un nuevo contrato colectivo con el Sindicato N°2 de Supervisores, firmado por 36 meses a partir del 14 de octubre.

Pese a la caída del trimestre, BHP mantuvo su meta de producción para Escondida entre 1.000.000 y 1.100.000 toneladas para el año fiscal, con una ley promedio estimada en torno a 0,70%. La guía de costos de la mina también se mantuvo, entre US$ 1,20 y US$ 1,50 por libra, calculada con un tipo de cambio de $890 por dólar.

La compañía aprobó además US$ 800 millones de financiamiento previo al compromiso de inversión, en base 100%, para avanzar en la ingeniería, los permisos y la preparación para la ejecución del nuevo concentrador de Escondida, proyecto central de su programa de crecimiento en la mina.

Spence retrocede 15% y mantiene meta anual

En Spence, la baja se explicó por una menor ley en el concentrador, que pasó de 0,65% a 0,53%, y por las dificultades para manejar la variabilidad del mineral. La minera mantuvo su meta anual para la faena entre 210.000 y 230.000 toneladas, con una producción concentrada en la segunda mitad del año fiscal.

BHP espera la primera producción del proyecto de mejora de recuperación del concentrador en el año fiscal 2028 y del proyecto de lixiviación de calcopirita en 2028.

En septiembre, BHP firmó además un memorando de entendimiento con la polaca KGHM, dueña del 55% de Sierra Gorda, para explorar oportunidades de colaboración y sinergias entre Spence y esa faena vecina. El acuerdo apunta a compartir conocimiento técnico y a trabajar en exploración y en futuros proyectos de desarrollo.

Precio del cobre amortigua la menor producción

El mayor precio del cobre amortiguó el impacto de la menor producción. BHP obtuvo un precio promedio de US$ 7,01 por libra en el trimestre, un alza de 53% frente a los US$ 4,59 de un año antes y de 7% respecto del trimestre anterior.

A nivel global, la compañía mantuvo su meta de producción de cobre para el año fiscal entre 1.650.000 y 1.800.000 toneladas.

“La demanda de materias primas sigue siendo resiliente, impulsada por la continua industrialización y urbanización de China e India, junto con una inversión sin precedentes en centros de datos e infraestructura habilitante a nivel global, lo que refuerza las perspectivas de largo plazo para el cobre”, sostuvo Craig.