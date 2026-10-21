“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande”: Quiroz justifica nueva alza en las bencinas y afirma que ya le costó $300.000 millones al fisco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este miércoles a la quinta alza consecutiva en los precios de la bencina y el diésel, en momentos en que gremios de camioneros han calificado la situación como insostenible.

“Lo primero es decirle a la población que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que estas alzas sean lo más pausadas posible dentro de lo que nos permiten las finanzas públicas”, afirmó Quiroz.

El ministro detalló que el alza más pausada de combustibles que ha aplicado el Gobierno en las últimas semanas ha tenido un costo fiscal del orden de $300.000 millones.

Asimismo, explicó que la próxima alza, acotada al mínimo legal posible, será de cerca de $40 por litro en el caso de la bencina y de $90 en el caso del diésel: “El Estado de Chile va a continuar, aún después de esas alzas, apoyando derechamente con subsidios. Hoy día está el Gobierno de Chile subsidiando el diésel del orden de $200 pesos por litro”.

Gobierno atribuye alzas a factores externos

Quiroz atribuyó el alza sostenida en los precios de los combustibles a factores externos, entre ellos la guerra en Medio Oriente, el conflicto en Rusia y la destrucción de refinerías en distintas partes del mundo. El ministro afirmó que el Gobierno está haciendo todo lo que es fiscalmente posible para que esas alzas sean más pausadas y mitigadas.

Quiroz vinculó el espacio fiscal que ha permitido absorber parte del impacto de las alzas con el ordenamiento de las cuentas públicas durante su gestión: “La podemos hacer hoy día, que estamos con las cuentas bastante ordenadas. Hemos ordenado muchos temas. Hemos logrado elevar recaudaciones”.

El ministro agregó que el Gobierno también está gastando menos en licencias médicas falsas, lo que le ha dado un margen que no existía en marzo de este año.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dará a conocer la tarde de este miércoles las nuevas alzas en los combustibles.