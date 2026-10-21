Nuevo golpe al bolsillo: Enap confirma fuertes alzas de más de $40 para la bencina y $90 para el diésel

Enap informó este miércoles las variaciones de precios de los combustibles para esta semana, con alzas en todos los productos considerados y un fuerte incremento en el diésel.

La gasolina de 93 octanos sube $41,3 por litro y la de 97 octanos también aumenta $41,3. En el caso del diésel, el incremento informado por la estatal llega a $91,5 por litro.

El mayor ajuste de la semana corresponde al diésel. El kerosene, en tanto, aumenta $24,8 por litro, mientras que el GLP de uso vehicular sube $13,9.

Enap recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.

Para calcular la estimación, la estatal considera los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado de referencia cercano y profundo para Chile, los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta el país, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Así variarán los combustibles esta semana